«دبي الصحية» تستعرض حلولاً مبتكرة لمستقبل الرعاية الطبية

أعلنت «دبي الصحية» عن تنفيذ مجموعة من الأنشطة والبرامج التعليمية، تهدف إلى تطوير حلول مبتكرة لمستقبل الرعاية الصحية، بمشاركة نخبة من الخبراء، والمختصين من مختلف المجالات، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الابتكار، التي تأتي في إطار شهر الإمارات للابتكار.

وعُقدت فعاليات أسبوع الابتكار خلال الفترة من 21 إلى 25 فبراير الجاري، حيث تضم 4 فعاليات رئيسية من بينها «معسكر التصميم من أجل الصحة»، وهو برنامج تدريبي يجمع 60 طالباً من مجالات الطب والهندسة الحيوية وعلوم الحاسوب والتصميم، لمواجهة تحديات واقعية في مجال الرعاية الصحية في دبي الصحية تحت إشراف مجموعة من الخبراء.

كما يشمل «هاكاثون الذكاء الاصطناعي في طب الأشعة»، الذي يجمع 15 متخصصاً في علوم الحاسوب و5 خبراء في طب الأشعة من مستشفى راشد، بهدف تطوير حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتصوير السكتات الدماغية.

وتضم أجندة الفعاليات، «ورشة التفكير التصميمي»، وتهدف إلى تطوير مسارات الرعاية الصحية النفسية باستخدام التكنولوجيا لتحسين نتائج المرضى، بالشراكة مع مركز الابتكار في مجال الصحة والرعاية الرقمية – اسكتلندا، إضافة إلى ورشة «تحدي أوامر الذكاء الاصطناعي»، التي تهدف إلى تعريف المشاركين بأساسيات تطوير الأوامر وأدوات المساعدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع خبراء من مايكروسوفت.

وتم تصميم الأنشطة والفعاليات بما ينسجم مع ركيزتي التعلم والاكتشاف في دبي الصحية، ضمن نظامها الصحي الأكاديمي المتكامل، لضمان الاطلاع الدائم على أحدث التطورات الطبية والابتكارات التكنولوجية وأفضل الممارسات.

وقال الدكتور هاني عصفور، نائب الرئيس للابتكار والشراكة المؤسسية بمعهد دبي للتصميم والابتكار: «يؤكد معسكر «التصميم من أجل الصحة» التدريبي مدى فعالية منهجية التفكير التصميمي كأداة للابتكار في المجالات المختلفة. ومن خلال الجمع بين الطلاب من اختصاصات الطب والهندسة الحيوية وعلوم الحاسوب والتصميم، ترسي هذه المبادرة أسس الإبداع والتعاون ومهارة حل المشكلات، وهي عناصر جوهرية في عملية تطوير حلول فعالة أمام التحديات المعقدة في مجال الرعاية الصحية».

وقالت مويرا ماكينزي، نائب الرئيس التنفيذي في مركز الابتكار في مجال الصحة والرعاية الرقمية - اسكتلندا: «يؤكد تعاوننا المثمر مع دبي الصحية فعالية الجمع بين الابتكار والتعلم والتكنولوجيا، وأثره الكبير في إحداث نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية».

بدوره، قال الدكتور ياسين حجيات، مدير الابتكار والصحة الرقمية في دبي الصحية: «نتوجه بجزيل الشكر لشركائنا على مساهماتهم القيّمة ضمن فعاليات الإمارات تبتكر 2025. ستسهم هذه الخبرات المتنوعة في تطوير حلول جديدة تعزز تجارب المرضى».