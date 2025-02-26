علاج مبتكر بأبوظبي لمرض كبدي نادر

قدمت مدينة برجيل الطبية في أبوظبي للمرة الأولى في دولة الإمارات علاجاً مبتكراً لاضطراب وراثي نادر، يؤدي إلى تراكم المستقلبات السامة في الكبد، حيث شُخص مواطن شاب عمره 21 عاماً، واسمه محمد، بمرض البورفيريا الكبدية الحادة المتقطعة «AIP»، وهي حالة نادرة تصيب خمسة أشخاص فقط من كل مليون شخص.

وكان محمد أول مريض في الدولة يعالج بعقار «جيفوسيران» في مدينة برجيل الطبية، وتحدث الإصابة بهذا المرض الكبدي النادر، بسبب جيني في أحد الإنزيمات، الذي يتسبب في تراكم المستقلبات السامة في الكبد، حيث تؤدي إلى ظهور أعراض مثل آلام البطن الشديدة والغثيان والقيء والرعشة، والاعتلال العصبي المحيطي والاضطرابات العصبية والنفسية، ومضاعفات أخرى محتملة قد تهدد الحياة، مثل الفشل الكلوي، وفشل وظائف الكبد والشلل وسرطان الكبد.

وقالت الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي: «نواصل في أبوظبي التزامنا بضمان توفير رعاية صحية بأعلى مستويات الجودة، وتعزيز صحة ورفاه أفراد المجتمع في الإمارة، من خلال توفير أحدث التقنيات والعلاجات المتطورة والمبتكرة للمرضى. وتؤكد هذه الإنجازات التي تحققها أبوظبي الجهود المبذولة من مختلف الشركاء والمعنيين، ضمن منظومة الرعاية الصحية لترسيخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة للرعاية الصحية عالمياً.

وأشارت المناعي إلى أن دائرة الصحة – أبوظبي عملت على ترميز الدواء، وتوثيقه برمز تعريفي، بعد أن أجرى فريق متعدد التخصصات في مركز الأبحاث والابتكار تقييماً شاملاً لفعاليته، ما يتيح للمنشآت الصحية في الإمارة توفير الدواء بكفاءة، ويضمن تغطيته ضمن شبكة التأمين الصحي، ويسهل الحصول على العلاج.