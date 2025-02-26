مؤتمر دبي للخلايا الجذعية ينطلق بمشاركة 500 طبيب ومتخصص

انطلقت في دبي، أمس، فعاليات مؤتمر دبي للخلايا الجذعية بحضور أكثر من 500 طبيب ومتخصص، بمن فيهم كبار العلماء والمهنيين الطبيين وخبراء الصناعة من دول العالم.

يسلط المؤتمر، الذي ينظمه المختبر الأول للخلايا الجذعية وعلم الجينوم (FSG) بدعم من هيئة الصحة بدبي (DHA)، الضوء على أحدث التطورات في الخلايا الجذعية والطب التجديدي.

وأكدت الدكتورة فاطمة الهاشمي، رئيسة المؤتمر، خلال كلمتها في الافتتاح أهمية النهوض بأبحاث الخلايا الجذعية والتطبيقات السريرية والتوعية العامة، لافتة إلى علاجات الخلايا الجذعية المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لسرطانات الدم والثلاسيميا وأمراض المناعة الذاتية.

وألقى حسن الهاشمي، نائب رئيس المكتب التنفيذي لغرفة تجارة دبي، كلمة ركز فيها على دور الابتكار والتعاون في تعزيز مكانة دبي مركزاً للتكنولوجيا الحيوية والطب التجديدي.

شهد المؤتمر منح شهادة ممارسات التصنيع الجيدة للخلايا الجذعية (GMP) إلى أول مختبر للخلايا الجذعية والجينوم، ما يجعله أول مختبر للخلايا الجذعية معتمد من (GMP) في دولة الإمارات، وتضمن الشهادة أعلى معايير السلامة والجودة في معالجة الخلايا الجذعية وعلاجها، ما يمثل علامة فارقة رئيسية لهذه الصناعة.

وشهد اليوم الأول للمؤتمر، الذي يستمر يومين بفندق «ريتز كارلتون» بمركز دبي المالي العالمي، حفل توزيع الجوائز والأداء الخاص.

تضم فعاليات الحدث مناقشات وعروضاً علمية وورش عمل تركز على مستقبل العلاج بالخلايا الجذعية والجينات.