إطلاق استبيان مبادرة خلق بيئة جاذبة للأطفال في العيادات الصحية

أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مبادرة «لخلق بيئة جاذبة للأطفال» في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وذلك بهدف تحسين تجربة الأطفال وأسرهم أثناء زياراتهم الطبية، من خلال تصميم الفضاءات بشكل مبهج، واستخدام ألوان زاهية ورسومات جذابة، يمكن توفير جو مريح يساعد على تقليل القلق بالإضافة إلى ذلك، يمكن تخصيص مساحات لعب تحتوي على ألعاب تعليمية وترفيهية، ما يجعل الانتظار أقل مللاً وأكثر متعة.

ولفتت المؤسسة إلى أنه نتيجة لاستحداث مبادرة «لخلق بيئة جاذبة للأطفال» في العيادات، يتوقع تحسين تجربة المرضى من خلال تقليل القلق وزيادة الرضا العام، كما ستعزز هذه المبادرة التفاعل الإيجابي بين الطاقم الطبي والأطفال، ما يسهم في بناء ثقة أكبر ويشجع على الالتزام بالزيارات الطبية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن تطوير برامج جديدة وورش عمل تفاعلية، وتوجيه الموارد بشكل أفضل لتلبية احتياجات الأطفال، ما يعزز من جودة الرعاية الصحية المقدمة.

وأفادت المؤسسة أن المبادرة تهدف إلى تحسين تجربة الأطفال وأسرهم في العيادات من خلال تحويلها إلى بيئة ممتعة وجذابة، ما يسهم في تقليل الرهبة والخوف المرتبط بزيارة عيادات الأطفال.

من خلال توفير مساحات ملونة وألعاب تفاعلية، نسعى لجعل زيارة العيادة تجربة إيجابية تعزز من شعور الأطفال بالراحة والثقة، مشيرة إلى أنه سيتم تقييم المبادرة بعد الانتهاء منها عبر استبيان لقياس مدى نجاحها.