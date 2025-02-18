إطلاق «نبض العافية» لمتابعة صحة الكادر التمريضي

كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن إطلاقها مبادرة «نبض العافية» عبر ساعة ذكية، تم تصميمها لمتابعة صحة الكادر التمريضي، وضمان السلامة، حيث بدأت الدراسة التجريبية على الساعة اعتباراً من يناير الماضي في قسم الطوارئ بمستشفى القاسمي بالشارقة، وتم تسجيل عدد 6 من الكوادر التمريضية في البرنامج، وذلك نظراً للطبيعة المتطلبة للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وخاصة الكادر التمريضي.

ولفتت المؤسسة إلى أن الساعة الذكية تدعم وظائف مراقبة متعددة مثل معدل ضربات القلب ونسبة الأكسجين في الدم، وضغط الدم، وأنماط النوم وتخطيط كهربية القلب، بالإضافة إلى الخصائص التقليدية للهاتف مثل وحدات الاتصال، مما يتيح جمع المعلومات المتعددة ونقلها، حيث تعد أول جهاز يتم ارتداؤه على المعصم، ويدعم قياس ضغط الدم، ويكشف أي علامات وأعراض للخطر، وتوفر تحذيراً في الوقت المناسب، ويعمل على توفير اتجاهات صحة المستخدم، مما سيسمح الإدارة المبكرة لأي علامات تدل على القلق أو التوتر ويؤدي إلى التقليل من معدل دوران الوظيفي، ويحسن كفاءة الكوادر التمريضية، ويتمكن الشخص المسؤول من الوصول إلى بيانات الموظفين، الذين يرتدون الساعات من خلال بيانات على الشاشة الكبيرة في الخلفية في الوقت الفعلي.

وأشارت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إلى أن المبادرة تعمل على التأكد من سامة الكادر التمريضي، الذي يتعامل مباشرة مع المرضى، ويعتبر المستجيب الأول في كل الحالات على مدار الساعة، لافتة إلى أنه سيتم تعميم الفكرة بعد انتهاء تقييمها وضمان نجاحها.