«الإمارات الصحية»: الرعاية العاجلة الافتراضية تعتمد على الفرز القائم على الأعراض

أكدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن خدمة الرعاية العاجلة الافتراضية التي تتفرد بها المؤسسة مصممة لتسهيل حصول المريض على المشورة الطبية والعلاج، حيث يقوم النظام بتوجيه المرضى من خلال نظام الفرز القائم على الأعراض لتحديد المستوى الأنسب للرعاية، كما توفر ميزة الرعاية السريعة الإلكترونية للمرضى المؤهلين كإمكانية الوصول السريع إلى الاستشارات الافتراضية للحالات غير الطارئة.

ولفتت المؤسسة أنه يتم التعرف على المرضى عبر الهوية الرقمية، من ثم التحدث مع طبيب حقيقي وليس الذكاء الاصطناعي، وتقوم الخدمة على توجيه أسئلة فرز قابلة للتخصيص حسب الأعراض لفهم حالة المريض بشكل أفضل، وتهدف إلى القضاء على مرضى الطوارئ للحالات البسيطة، حيث يساهم الأمر في سهولة التعرف على المرضى المؤهلين، والوصول السريع إلى الخدمات الاستشارية الافتراضية.

وأشارت المؤسسة إلى أن الخدمة تضمن للمرضى من المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً، الحصول على المشورة الطبية من الممارسين من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بـ EHS أو بوابة المرضى التي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتقدم استشارات افتراضية عند الطلب، حيث لاقت الخدمة قبولاً من أصحاب الحالات المرضية البسيطة، وسهلت عليهم الحصول على الاستشارة والعلاج دون الحاجة إلى الانتقال إلى المستشفى، خاصة لكبار السن.