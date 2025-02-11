«مدينة دبي الطبية» تتعاون مع مؤسسة الجليلة لدعم جهود البحث العلمي والتعليم الطبي

وقعت سلطة مدينة دبي الطبية، الجهة المنظمة والمشرفة على نمو وتطور الأعمال في مدينة دبي الطبية، اتفاقية تعاون استراتيجي مع مؤسسة الجليلة، ذراع العطاء في دبي الصحية، تهدف إلى تعزيز الجهود المشتركة في مجالات البحث العلمي والتعليم الطبي والعمل الخيري، وإطلاق مبادرات جديدة، لتطوير خدمات الرعاية الصحية.

وبموجب الاتفاقية تقوم سلطة مدينة دبي الطبية بتقديم الدعم لمؤسسة الجليلة بصفتها شريكها الخيري، من خلال تعزيز كل مبادراتها وجهودها في دعم المشاريع الخيرية، كذلك دعم مستشفى حمدان بن راشد للسرطان، كما تركز الاتفاقية على تنفيذ مبادرات خيرية وتطوعية وإنسانية، والارتقاء بمستوى التعليم الطبي والمساهمة في تطوير قوى عاملة متمرسة في القطاع.

وقال عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية: «تعكس هذه الشراكة التزامنا بدعم الدور المحوري، الذي تقوم به مؤسسة الجليلة في تحفيز الابتكار تطوير التعليم والبحث العلمي في دبي. سنعمل معاً على إطلاق مبادرات وبرامج مؤثرة، للمساهمة في دعم مساعي المؤسسة نحو تحسين خدمات قطاع الرعاية الصحية».

من جانبه، قال الدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة: «يسرنا التعاون مع سلطة مدينة دبي الطبية، لتعزيز المبادرات والبرامج الرامية إلى تحسين جودة حياة الأفراد في دبي، كما تتيح لنا هذه الشراكة المساهمة في تطوير البحث العلمي والتعليم في قطاع الرعاية الصحية».