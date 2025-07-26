نخبة من أطباء الخليج في التشكيل الجديد للجمعية الخليجية للأورام

قامت سوسن الفاھوم جعفر، رئيسة مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، ورئيسة الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان، باعتماد التشكيل الجديد لأعضاء الجمعية الخلیجیة للأورام، التي تمثل الذراع العلمية للاتحاد.

ويضم التشكيل نخبة من الأطباء المختصين من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. وأكدت سوسن جعفر، أن الجمعية الخليجية للأورام ستتولى عدداً من المهام العلمية الحيوية، من بينها الإشراف على تنظيم المؤتمرات السنوية التابعة للاتحاد في مختلف دول الخليج، ومتابعة الدراسات البحثية المشتركة بين أطباء الأورام في المنطقة، بالإضافة إلى تحديث بروتوكولات العلاج المعتمدة التي أُطلقت قبل ستة أعوام.

كما أشارت، إلى أن الجمعية تتولى مسؤولية إصدار مجلة «الأورام الخليجية» المحكّمة، والتي حظيت بتصنيف دولي مرموق في السجل الوطني الأمريكي لأكثر من 15 عاماً، لتصبح اليوم مرجعاً علمياً في أبحاث السرطان على مستوى الخليج والمنطقة.

وفي ختام كلمتها، عبّرت عن تمنياتها الصادقة للأعضاء الجدد بالتوفيق في مهامهم المقبلة، مؤكدة ثقتها الكبيرة في الكفاءات الخليجية الشابة، ومشيدة بإنجازاتهم في مجال علاج الأورام، ومشددة على أهمية استمرار هذا التميز العلمي لخدمة مجتمعات المنطقة.