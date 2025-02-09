مؤتمر بأبوظبي يوصي باستخدام الذكاء الاصطناعي في طب الطوارئ

أشاد المشاركون في أعمال النسخة 11 للمؤتمر الإقليمي لجنوب وغرب آسيا وأفريقيا للعناية المركزة والإنقاذ المتخصص في الأكسجة خارج الجسم «ELSO» بالجهود المهمة والمتواصلة، التي بذلتها الجهات الصحية في أبوظبي لجعل برنامج الإيكمو في الإمارة في المقدمة عالمياً وداعماً لخدمات الرعاية الصحية المتميزة في الدولة.

وأكد المؤتمر في ختام فعالياته، أمس، أهمية مواصلة الجهود الدؤوبة والجادة، للارتقاء بخدمات «البرنامج» ليسهم في إنقاذ المزيد من الحالات المتعسرة في مجال العناية المركزة وطب الطوارئ، حسب الأعراف العلمية المتبعة.

وأوصى المشاركون بضرورة التوسع في إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في البرنامج ، وتبني تقنيات الإيكمو، التي تدعم إنقاذ الأرواح في الوقت المناسب، للوصول إلى زراعة الأعضاء في بعض الحالات وأهمية تمكين أفراد المجتمع من ممارسة الحق في التبرع بالأعضاء، وإنقاذ حياة الآخرين تماشياً مع أحدث توصيات منظمة الصحة العالمية لعام 2024.

وأكد المؤتمر أهمية التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة في مجال الإيكمو والمشاركة في البحوث العلمية، وتبادل الخبرات العملية في هذا المجال والتعاون مع خبراء منظمة ELSO في تأسيس برنامج إعداد القادة في مجال الإيكمو للمرة الأولى، ليكون منهجاً ومرجعاً في إدارة برامج الإيكمو، واستضافة البرامج التدريبية المتميزة في أبوظبي.