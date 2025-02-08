جمعية الإمارات لطب وجراحة العيون تطلق مبادرة «استبق»

نظمت جمعية الإمارات لطب وجراحة العيون، بحضور الشيخة الدكتورة نورة القاسمي، رئيس الجمعية، رئيس جمعية الإمارات الطبية، الدورة الـ22 من مؤتمرها السنوي، الذي يستمر 3 أيام من 7 إلى 9 من فبراير الجاري بفندق هيلتون جزيرة ياس أبوظبي.

وشهد خلال يومه الأول توقيع اتفاقية تعاون مشتركة بين الجمعية وشركة «ثيا فارما»، وإطلاق مبادرة «استبق»، التي تهدف إلى تعزيز بحوث أمراض العيون ورعاية المرضى والكشف عن انتشار وشيوع أمراض العيون المختلفة بين مواطني الدولة والمقيمين فيها.

وقالت الشيخة الدكتورة نورة القاسمي: «إن جمعية الإمارات لطب العيون تحقق تقدماً جديداً في أبحاث طب العيون، واليوم نعلن عن مبادرة «استبق»، وهي الأولى من نوعها، التي ستقوم بدراسة أهم أمراض العيون وأكثرها انتشاراً في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع مقدمي الرعاية الصحية المحليين والباحثين ومؤسسات الرعاية الصحية، وتركز على وبائيات أمراض العيون السائدة في الدولة، وهو أمر بالغ الأهمية لفهم تأثير أمراض العيون في مجتمعنا، والكشف المبكر عنها وإدارتها».

وقالت الدكتورة أمنية همام، استشاري طب العيون بمدينة الشيخ شخبوط الطبية: «إن مبادرة «استبق» هي دراسة وبائية تركز على الكشف المبكر عن أمراض العيون في الإمارات، وإطلاقها يؤكد أن ما بدأ كفكرة بسيطة تحول إلى مشروع كبير، وذلك بفضل الدعم المستمر والجهود التي تبذلها جمعية الإمارات لطب العيون».

من جانبها قالت الدكتورة منى مروان، أخصائية جراحة القرنية وتصحيح البصر: إن الإعلان عن مبادرة «استبق» هو الخطوة الأولى في رحلتنا نحو تعزيز صحة العين في مجتمعنا، وسنقوم بتنفيذ برامج فحص شاملة تستهدف بعض أمراض العيون.