«فاطمة بنت مبارك» أول مركز خليجي يشارك بتجربة سريرية لعلاج أورام الثدي

بات مركز فاطمة بنت مبارك التابع لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، جزء من مجموعة M42، أول مركز في دول مجلس التعاون الخليجي يشارك في تجربة سريرية علاجية عالمية ومتطورة لتقليل فرص تكرار الإصابة بسرطان الثدي.

تقوم هذه التجربة الممولة من قبل شركة «أسترازينيكا» بتقييم دواء جديد مضاد لهرمون الإستروجين ينطوي على آفاق واعدة قد تجعله المعيار المقبل لرعاية مرضى سرطان الثدي بشرط إظهار نتائج دراسية ناجحة وفق المعايير والموافقات التنظيمية.

وتركز التجربة على دواء محدد من أسرة عقاقير التقليل الانتقائي لمستقبلات الإستروجين (SERD) والمصمم لحجب المستقبلات بشكل أكثر كفاءة مقارنة بالأدوية المتاحة حالياً.

تهدف هذه الدراسة إلى مقارنة الدواء الجديد بالعلاجات الهرمونية الراهنة لرصد مدى كفاءته في تقليل فرص تكرار الإصابة بالسرطان.

وحسب منظمة الصحة العالمية يعتبر سرطان الثدي ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعاً حول العالم وسبباً رئيسياً للوفيات الناجمة عن السرطان بين النساء، وتم تصنيفه في دولة الإمارات عام 2019 سبباً رئيسياً للوفيات، إذ يتسبب بنحو 11.6% من وفيات السرطان سنوياً وفقاً لإحصائيات وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وباعتباره أول مركز متخصص من نوعه في دولة الإمارات نجح «مركز فاطمة بنت مبارك» بإحداث تحول نوعي في رعاية الأورام على مستوى المنطقة عبر ابتكارات سباقة وتقنيات متطورة مرسخاً التزامه بتقديم الرعاية العطوفة والشاملة للمرضى.