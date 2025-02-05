أحمد بن سعيد: ملتزمون بتطوير القطاع الصحي في دبي وتعزيز مكانتها إقليمياً وعالمياً

عقد مجلس إدارة «دبي الصحية» اجتماعاً برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة دبي الصحية، رئيس جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وبحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة دبي الصحية. واستعرض الاجتماع أبرز المشاريع التي نفذتها «دبي الصحية» في الدورة السابقة، والتي هدفت منها إلى تقديم خدمات علاجية وفق أعلى المعايير العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» الرامية إلى تطوير المنظومة الصحية لتصبح الأكثر كفاءة، وجودة ومواكبة لأفضل المستويات العالمية، عبر تعزيز أنماط الحياة الصحية، وتطوير جودة الخدمات الصحية والوقائية.

وأكد المجلس أهمية الشراكات العالمية في دعم التعليم الطبي وتطوير القطاع الصحي، كما تم في الاجتماع الاحتفاء بمرور 10 سنوات من الشراكة الأكاديمية الناجحة مع جامعة كوينز بلفاست البريطانية، والتي أسست بين جامعتي محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية وكوينز بلفاست البريطانية في سنة 2015، بهدف تطوير الجامعة وكلية الطب التابعة لها، وتلبية المتطلبات المحلية والإقليمية في مجالات التعليم والتدريب والبحث الطبي عالي الجودة.

وعُقد الاجتماع في مقر جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة: الدكتورة رجاء عيسى القرق، وعبدالله عبدالرحمن الشيباني، والبروفيسور إيان أندرو جـريـر، ووليد سعيد العوضي، ومحمد حسن الشحـي، والدكتور عامر شريف المدير التنفيذي لدبي الصحية، والدكتور علوي الشيخ علي، ممثلاً عن جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

وفي مستهل الاجتماع رحّب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بأعضاء مجلس إدارة «دبي الصحية» وأثنى على الجهود المبذولة لتطوير القطاع الصحي، وتعزيز ريادة إمارة دبي إقليمياً وعالمياً في الرعاية الصحية بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33.

وقال سموه: «يسعدنا أن ينعقد اجتماعنا الأول للعام الجديد ونحن نحتفي بمرور 10 سنوات من الشراكة الأكاديمية الناجحة بين جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية وجامعة كوينز بلفاست البريطانية، والتي تمثل نموذجاً يحتذى به في التعاون الأكاديمي العالمي. هذه الشراكات الاستراتيجية تبرز التزامنا المستمر تطوير القطاع الصحي في دبي وتعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للتميز الطبي والرعاية الصحية».

شراكات ناجحة

من جانبه، أشاد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بالشراكات العالمية الناجحة التي أسستها دبي الصحية باحتسابها ركيزة أساسية لتطوير النظام الصحي، ومن بينها الشراكة الأكاديمية مع جامعة كوينز بلفاست البريطانية والتي أسهمت في تطوير البرامج التعليمية في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ودعمت جهود البحث العلمي بها.

وأعرب سموه عن تقديره للجهود المتميزة لفريق دبي الصحية في تحسين جودة الخدمات بشكل مستمر، مؤكداً أهمية الاستمرار في تطوير الشراكات الأكاديمية والعلمية لدعم قدرات القطاع الصحي.التزام معايير التميز .

قالت الدكتورة رجاء القرق، رئيسة مجلس جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية عضو مجلس إدارة دبي الصحية: «احتفاؤنا اليوم بمرور 10 سنوات من الشراكة الأكاديمية مع جامعة كوينز بلفاست يبرز التزام دبي الصحية تحقيق أعلى معايير التميز في التعليم الطبي والبحث العلمي. لقد أسهمت هذه الشراكة في تعزيز قدرات كوادرنا الطبية في تخصصات مختلفة، الأمر الذي انعكس على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى». وأضافت: «نشكر جامعة كوينز بلفاست على جهودها وتعاونها البناء في السنوات الماضية، ونتطلع معاً إلى مرحلة جديدة من التعاون المثمر».

إنجازات نوعية

قال الأستاذ الدكتور علوي الشيخ علي، المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في دبي الصحية وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: «نجحت دبي الصحية في أثناء 10 سنوات من الشراكة مع جامعة كوينز في اعتماد عدد من برامج البكالوريوس في الطب والجراحة، وابتعاث دفعات من الطلبة في التخصصات الطبية المختلفة للدراسة والتدريب. وكذلك أسهمت في تأسيس كلية هند بنت مكتوم للتمريض والقبالة بمعايير جديدة، إضافة إلى التعاون في نشر العديد من البحوث والمنشورات العلمية، وتطوير مركز البحوث الطبية الحيوية بالجامعة».

وتابع: «فخورون بما حققناه من نجاح في هذه الفترة، فكانت هذه الشراكة من العوامل الرئيسة في تطوير الكفاءات الطبية وتحقيق التميز الأكاديمي».

تكريم

واحتفاءً بالشراكة الناجحة بين الجامعتين، كرّم سمو الشيخ أحمد بن سعيد البروفيسور إيان أندرو جـريـر عضو مجلس إدارة دبي الصحية مدير جامعة كوينز البريطانية في بلفاست، تقديراً لجهوده في تعزيز الشراكة بين الجامعتين، متمنياً للجامعة مزيداً من النجاح والتميّز.

المجلس احتفى بمرور 10 سنوات على الشراكة الأكاديمية الناجحة بين جامعتي محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية وكوينز بلفاست البريطانية