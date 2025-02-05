ضاحي خلفان يشيد بدور جمعية الإمارات لأمراض القلب الخلقية في نشر الوعي

أشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بالدور الذي تقوم به جمعية الإمارات لأمراض القلب الخلقية في نشر الوعي في المجتمع وتثقيف الأهالي بأهمية الاكتشاف المبكر لأمراض القلب وخاصة لدى أبنائهم، مما يجنبهم الكثير من المشاكل الصحية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمكتب معاليه بحضور حورية أحمد المري، رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لأمراض القلب الخلقية وعدد من أعضاء الجمعية، حيث اطلع معاليه على أهداف الجمعية واستراتيجيتها ودورها في نشر الوعي المجتمعي حول أمراض القلب الخلقية عن طريق إطلاق حملات توعوية بالتنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور لتوعيتهم بأمراض القلب الخلقية خصوصاً لدى أطفال المدارس.