15% نمو دخل السياحة العلاجية في دبي

كشف محمد عيسى المهيري، مدير إدارة السياحة الصحية بهيئة الصحة في دبي، عن توقعات بزيادة دخل السياحة العلاجية في 2024 بنسبة 15 % عن العام الذي سبقه، والذي حقق ملياراً و34 مليون درهم، لافتاً إلى أن عدد الزائرين للسياحة العلاجية بلغ 621 ألف زائر بنهاية 2023، مؤكداً أن هناك إقبالاً كبيراً من المستثمرين من مختلف الجنسيات على الاستثمار في القطاع الصحي في دبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

إشادة

وأشار المهيري إلى أن عدد المستشفيات في دبي يبلغ 55 مستشفى في القطاعين الحكومي والخاص، وما يزيد على 60 ألفاً من الكادر الطبي يقدمون كافة الخدمات الطبية بما فيها علاج للأمراض المستعصية وليس السياحة التجميلية فقط، مؤكداً أن الهيئة تحرص على تطوير جودة الخدمات المقدمة بناء على السياسات التي تقدمها في تنظيم القطاع الصحي، مشيراً إلى أن هناك تنافساً صحياً بين المستشفيات في تقديم أفضل الخدمات والأكثر تطوراً في العالم، وأن خدمة الباقات السياحية المختلفة التي تقدمها للزوار تعتبر تنافسية مقارنة بالجودة التي يحصل عليها المريض.

إقبال

ونوه المهيري إلى أن أعلى الجنسيات إقبالاً على السياحة العلاجية في دبي: الخليجية والبريطانية والفرنسية ويليها باقي الجنسيات، منوهاً إلى أن بعض المستشفيات تقدم عروضاً خاصة حسب التخصصات الموجودة لديها، كذلك توفر دبي أعلى معايير الأمن والأمان والبيئة الصحية الجاذبة مع كادر طبي على أعلى مستوى، مشيراً إلى أن المستشفيات توفر أطباء ومترجمين من كافة الجنسيات وهو ميزة كبيرة مقارنة بدول أخرى لا توفر هذه الخدمة.

وأكد المهيري أن رؤية ودعم القيادة الرشيدة والمقومات التنافسية المتاحة وفي مقدمتها البنية التحتية المتطورة والخدمات عالية الجودة والمرافق الحديثة والتسهيلات الضامنة لتجربة استثنائية بكافة المقاييس، أسهمت بشكل فاعل ومباشر في تطور وازدهار ونمو قطاع السياحة الصحية في الإمارة، ومشيراً إلى أهمية المضي قدماً في تعزيز جاذبية دبي ضمن مشهد السياحة الصحية والعلاجية في العالم، في ظل توفر مجموعة واسعة من المستشفيات عالمية المستوى في دبي، يعمل بها نخبة من الكوادر الطبية والتمريضية المؤهلة وفق أعلى مستويات المهنية والاحترافية لخدمة زوار دبي.

من ناحية أخرى، أطلقت هيئة الصحة بدبي مؤخراً، الإصدار الأول لكتاب الأدلة الإرشادية لخدمات الرعاية الصحية عن بعد بالمشاركة مع دار النشر العالمية (كاربر) للأبحاث الطبية والعلمية، والذي يوفّر بروتوكولات علاج للأمراض الأكثر شيوعاً.

مشاركة

وقالت مدير إدارة السياسات والمعايير الصحية بهيئة الصحة في دبي، الدكتورة حنان علي عبيد، إن هيئة الصحة في دبي شاركت في معرض الصحة العربي بالإصدار الأول لكتاب الأدلة الإرشادية لخدمات الرعاية الصحية عن بعد بالمشاركة مع دار النشر العالمية (كاربر) للأبحاث الطبية والعلمية، حيث يوفر الكتاب أدلة وبروتوكولات طبية لعلاج الأمراض الأكثر شيوعاً عن طريق خدمات الرعاية الصحية والافتراضية، وهو الأول من نوعه على المستوى الإقليمي والدولي.

وأضافت: «يوفّر الكتاب بروتوكولات للأمراض الأكثر شيوعاً ومنها أمراض السكري والضغط وغيرها من الأمراض»، مؤكدة أن الكتاب مبني على أفضل الممارسات الطبية ويدعم التطور الطبي والابتكار في عالم الصحة الرقمية.