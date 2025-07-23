مؤسسة الجليلة تطلق برنامج توظيف المتعافيات من السرطان

أطلقت مؤسسة الجليلة، ذراع العطاء لـ «دبي الصحية»، برنامج «توظيف المتعافيات من السرطان» بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية في دبي، بهدف دعمهن وتأهيلهن مهنياً للعودة إلى سوق العمل بعد انقطاع فرضته رحلة العلاج.

وقالت كارا نازاري، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية في دبي «يواصل البرنامج، بالتعاون مع مؤسسة الجليلة وعبر مجلس الأمل التابع لها، إحداث تأثير فاعل في دعم النساء المتعافيات من السرطان».

وقال الدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة: «من خلال شراكتنا مع غرفة التجارة الأمريكية في دبي، أصبح بإمكان المتعافيات مواصلة مسيرتهن المهنية بنجاح واستعادة ثقتهن في بيئة العمل. ويعكس توظيف 9 سيدات في وظائف هادفة، التزامنا بإحداث تغيير فعلي في حياة الأفراد».