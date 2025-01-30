"دافز" و"فقيه هيلث" يتعاونان لتأسيس عيادات رعاية صحية ذكية ضمن المنطقة الحرة

أعلنت المنطقة الحرة بمطار دبي "دافز"، التابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، عن شراكة مع "فقيه هيلث" لتأسيس أولى العيادات الذكية "لفقيه هيلث" على مستوى الدولة ضمن المنطقة الحرة، في خطوة تتماشى مع سعي "دافز" لتعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية المُقدّمة لمجتمعها.

جاء ذلك خلال حفل رسمي أقيم على هامش فعاليات الدورة الخمسين من معرض ومؤتمر الصحة العربي" آراب هيلث 2025"، الذي يعد الحدث الأكبر في مجال الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط ويقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 27 إلى 30 يناير الجاري.

ووقع الاتفاقية كلٌّ من آمنة لوتاه، مدير عام المنطقة الحرة بمطار دبي، والدكتور مهيمن عبدالغني، نائب الرئيس "لفقيه هيلث"، والرئيس التنفيذي لمستشفى فقيه الجامعي في دبي، بحضور الدكتور مازن فقيه رئيس "فقيه هيلث" وعدد من المسؤولين من الجهتين.

وسيعمل الجانبان من خلال الشراكة على تطوير عيادات تعتمد على التكنولوجيا الذكية لتقديم خدمات رعاية صحية وقائية وعلاجية شاملة وعالية الجودة لموظفي الشركات التي تتخذ من "دافز" مقراً لها ولعملياتها، فضلاً عن كافة أفراد المجتمع في المناطق المحيطة بــــ "دافز"، بما يشمل الفحوصات الروتينية وإدارة الأمراض المزمنة، وتتوافق مع القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها لدى هيئة الصحة بدبي.

وبهذا الصدد، قالت آمنة لوتاه، مدير عام المنطقة الحرة بمطار دبي: "نفخر باستضافة أول عيادة ذكية "لفقيه هيلث" عل مستوى الدولة ضمن المنطقة الحرة، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار التزامنا في "دافز" بتطوير بنية تحتية متطورة، بما يتماشى مع رؤيتنا لتوفير بيئة متكاملة بهدف توفير خدمات نوعية ومتكاملة تُسهم في تحسين جودة الحياة ضمن المنطقة الحرة، وتُعزّز من تنافسية الإمارة بوصفها مركزاً عالمياً للأعمال. ونسعى من خلال هذا التعاون مع "فقيه هيلث" إلى تحقيق نقلة نوعية على صعيد تقديم خدمات الرعاية الصحية الذكية، عبر الجمع بين الخبرة العريقة "لفقيه هيلث" وخدماتها الذكية مع التزامنا بتوفير بيئة أعمال داعمة للابتكار والإنتاجية تلبي تطلعات الموظفين والشركاء".

من جانبه، قال الدكتور مهيمن عبدالغني: "نفخر بالشراكة مع "دافز" لتأسيس عيادات ذكية تتماشى مع أحدث المعايير العالمية، حيث ستتيح لنا هذه الشراكة فرصة تقديم خدمات طبية شاملة تُلبي احتياجات مجتمع المنطقة الحرة بمطار دبي، مع التركيز على الابتكار والجودة. وتُعد هذه الخطوة امتداداً لمسار التعاون المثمر بين دييز و"فقيه هيلث"، الذي نتطلع من خلاله إلى تطبيق أفضل الممارسات الصحية، وتوفير تجربة علاجية متميزة وخدمات صحية ذكية تُسهم في تعزيز مكانة دبي كنموذج عالمي للرعاية الصحية المتقدمة".

وتلتزم "دافز" بموجب هذه المذكرة بتقديم الدعم اللوجستي وتوفير بيئة مثالية لتشغيل العيادات، بينما ستعمل "فقيه هيلث" على توفير الخبرات الطبية والموارد اللازمة لضمان تقديم خدمات صحية تلبي أعلى المعايير الدولية.