180 دولة تشارك بانطلاق «الصحة العربي» في دبي غداً

«صحة أبوظبي» تكشف عن مشاريع مبتكرة للتنبؤ بالأمراض والوقاية منها

ينطلق معرض ومؤتمر الصحة العربي في دورته الخمسين غداً، في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى 30 يناير الجاري، بمشاركات محلية وعالمية من القطاعين الحكومي والخاص، وسينفرد المعرض هذا العام بحضور ما يزيد على 3800 شركة عارضة من 180 دولة حول العالم، إلى جانب حضور نحو 3400 مندوب مؤتمرات، وآلاف الزيارات من مختلف بقاع العالم إلى ما يقارب الـ 9 مؤتمرات، وستشتمل هذه المؤتمرات على أكثر من 110 جلسات، و250 متحدثاً من جميع أنحاء العالم.

ويرسخ المعرض على مدار سنوات مكانة دبي في صناعة وإدارة المؤتمرات الطبية، وتحقيقها نجاحات متفردة، حيث سيتيح للمصنعين الدوليين والموزعين الإقليميين، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية فرصة عرض منتجاتهم المبتكرة، كما ستتضمن النسخة الخمسين من المعرض ظهور مجال العافية، بالإضافة إلى مؤتمرات حول الرعاية الصحية البيئية والاجتماعية والحوكمة، التي تركز على مستقبل الرعاية الصحية.

وسيتمكن الزوار من استكشاف مبادرات العافية والاستدامة المتقدمة، مع عروض تغطي تطورات الصيدلة الرائدة ومبادرات السياحة الصحية المبتكرة، التي تهدف إلى تعزيز مستقبل أكثر صحة واستدامة.

وستشارك وزارة الصحة ووقاية المجتمع ضمن منصة وطنية تجمع الجهات الصحية، تحت شعار «صحة الإمارات»، تعرض خلالها حزمة من المشاريع التحولية والخدمات المبتكرة، التي تجسد رؤيتها في تطوير القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل، بما يسهم في إرساء منظومة صحية رائدة إقليمياً وعالمياً، تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وستقدم منطقة المستشفى الذكي والتشغيل البيني المدعومة من «سيتي سكيب»، تجربة متميزة لمستقبل الرعاية الصحية، حيث ستعرض هذه المنطقة تقنيات رعاية صحية مبتكرة ومستدامة، مع التركيز على كيفية دمج التقنيات الحديثة بسلاسة مع أحدث المعدات الطبية؛ لتحسين بيئة رعاية المرضى بشكل عام.

كما سيتم إطلاق 4 مؤتمرات جديدة للقيادة الفكرية غير المعتمدة من التعليم الطبي المستمر؛ وهي: «تمكين المرأة – المرأة في الرعاية الصحية»، «الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي»، «قيادة الرعاية الصحية»، و«الاستثمار».

وتستعرض مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 13 مشروعاً جديداً على المستويين الإقليمي والعالمي، بالتعاون مع أهم الشركاء الاستراتيجيين، خلال مشاركتها في النسخة الخمسين من المعرض، الذي يعد الحدث الأكبر في مجال الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط.

وتسعى المؤسسة خلال مشاركتها في المعرض تحت شعار «مستقبل الصحة الآن» إلى إبراز مكانة دولة الإمارات منارة عالمية للابتكار والريادة في مجال الرعاية الصحية، مع التركيز على محور الأسرة، الذي يعكس التزامها بتعزيز صحة الأسرة والمجتمع، وضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة، تلبي احتياجات أفراد الأسرة، وتعزز جودة حياتهم، مستعرضة رؤيتها الاستراتيجية لمستقبل القطاع الصحي، من خلال مشاريع نوعية وتجارب رائدة، بالتعاون مع 23 شريكاً استراتيجياً.

الصحة الرقمية 2025

ولأول مرة ضمن هذه الفعاليات سيتم عقد فعالية «ديجي هيلث»، التي تسلط الضوء على ما يقدمه رواد التكنولوجيا من حلول مبتكرة لمستقبل الرعاية الصحية، يشارك فيه أكثر من 3500 متخصص، إلى جانب 300 عارض، يمثلون أحدث الابتكارات في هذا المجال.

صحة أبوظبي

وتستعد دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، لاستعراض رؤيتها الطموحة لقطاع الرعاية الصحية، خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي «آراب هيلث» 2025.

وتحت شعار «الابتكار، والتعاون والطموح» تعتزم الدائرة استعراض دور هذه العناصر الحيوية في صناعة مستقبل الرعاية الصحية في أبوظبي، وأثرها العالمي الواسع.

وستكشف دائرة الصحة – أبوظبي خلال مشاركتها في هذا الحدث السنوي عن مجموعة من المشاريع المبتكرة والمصممة للتنبؤ بالأمراض والوقاية منها، وترسيخ منهجية للرعاية الصحية الشخصية لكل فرد من أفراد المجتمع.

وتنسجم هذه المبادرات مع الرؤية الطموحة لإمارة أبوظبي لتأسيس منظومة ذكية ومستدامة للرعاية الصحية، تضع تمتع المجتمع بالصحة والحياة المديدة على رأس أولوياتها.

وأكدت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، أهمية معرض ومؤتمر الصحة العربي ودوره كمنصة حيوية لاستعراض التطورات الاستراتيجية، التي حققتها أبوظبي في قطاع الرعاية الصحية وتعزيز التفاعل مع الشركاء العالميين.

وستكشف الدائرة خلال مشاركتها عن مجموعة من المشاريع النوعية، بما في ذلك تطبيقات الجينوم، ومبادرات الطب الشخصي، التي تستفيد من البيانات الجينية لتطوير خيارات علاجية فعالة وخطط الرعاية الوقائية.

وسيتعرف الزوار على مراكز التميز، التي توفر رعاية صحية استثنائية ودقيقة في عدة مجالات طبية.

وستسلط الدائرة الضوء أيضاً على تطبيق «صحتنا» ودوره أداة ثورية، تيسر سبل وصول المرضى إلى مجموعة واسعة من خدمات الرعاية الصحية، وتمكنهم من إدارة رحلتهم في القطاع الصحي بكفاءة، وتؤكد كل هذه المبادرات رؤية أبوظبي الرامية لترسيخ دعائم منظومة صحية ذكية ومرنة، تتمحور حول المرضى.