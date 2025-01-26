«ميد 42» يسجل معدل 94.5 % في نموذج أسئلة امتحان الترخيص الطبي الأمريكي

أعلن الدكتور معاذ شيخ نائب الرئيس لإدارة المنتجات في «M42»، أن المجموعة تمتلك العديد من الحلول والخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أبرزها تطبيق «ميد 42» النموذج اللغوي التوليدي الضخم، والمصمم لحالات الاستخدام الطبي السريري والذي تم إطلاقه في أكتوبر 2023، مشيراً إلى أن النسخة الثانية من التطبيق والتي أطلقت العام الماضي سجلت معدل 94.5 % في نموذج أسئلة امتحان الترخيص الطبي الأمريكي ضمن عمليات التقييم التي أجرتها المجموعة.

وأشار إلى حرص «M42» على تطوير وتطبيق العديد من الحلول للمتخصصين في الرعاية السريرية وكوادر العمل التي تستخدم «ميد42»، عبر تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي والنموذج اللغوي الضخم باستخدام هذا التطبيق للإجابة عن الأسئلة وتلخيص أحجام ضخمة من المعلومات والبيانات لتسريع وتيرة اتخاذ القرارات، والبحث في الإرشادات السريرية، وإنشاء مواد تعليمية وداعمة للمرضى قائمة على الأدلة العلمية لتحسين النتائج، لافتاً إلى أن المجموعة تعمل كذلك على توظيف الحلول لتخفيف عبء المهام الإدارية عن كاهل الأخصائيين السريريين مثل التوثيق السريري وتدوين الملاحظات، ليتمكنوا من توجيه تركيزهم وتخصيص وقتهم لرعاية المرضى وتحسين تجربتهم، واستخدام التكنولوجيا لاتخاذ قرارات أفضل قائمة على البيانات.

وأوضح أن المجموعة تركز أيضاً على تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي لتطوير حلول تسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات وتحسين دقة التشخيص من خلال نظام «AIRIS-TB» الذي يمكنه إجراء 2000 فحص يومياً باستخدام الأشعة السينية لاكتشاف مرض السل، مشيراً إلى أن المجموعة تمكنت عبر هذا النظام من أتمتة نسبة 80 % من عمليات الفحص بالأشعة السينية مع تحسين دقة تقارير الفحوصات.