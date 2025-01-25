إطلاق «إطار قياس الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الصحي بالدولة»

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ممثلة بالمركز الوطني للبحوث الصحية، «إطار قياس الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الصحي بالدولة»، كأول إطار شامل لقياس الإنفاق على البحث والتطوير في المجال الصحي، بهدف تعزيز الشفافية والكفاءة في عملية جمع البيانات وتحليلها، ودعم اتخاذ القرارات لتحسين التخطيط والأداء في هذا المجال الحيوي.

جاء ذلك خلال حفل أقيم في دبي بحضور الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، وعدد من المسؤولين في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة أبوظبي، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ودبي الصحية، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وجامعة الإمارات، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية.

تأتي هذه الفعالية في إطار جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئات الصحية والأكاديمية والقطاع الخاص، وبناء شراكات فاعلة لتحسين أداء القطاع الصحي في مجالات البحث والتطوير.

كما تسهم في تيسير توثيق وجمع الإنفاق على البحث والتطوير بشكل دقيق، ما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية في هذا المجال. وتتضمن الوثيقة التعريفات الدقيقة والمبادئ والمعايير وآليات قياس الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الصحي. والغرض الرئيس من الوثيقة دعم الجهات الصحية، ومؤسسات الرعاية الصحية، والمؤسسات الأكاديمية.

والقطاع الخاص في المجال الصحي بالدولة، في عملية جمع وقياس النفقات على البحث والتطوير بما يتوافق مع متطلبات منظمة اليونسكو UNESCO، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

ويهدف الإطار إلى تمكين الشركاء الاستراتيجيين من اعتماد أفضل الممارسات والمعايير الدولية لقياس النفقات على البحث والتطوير في المجالات الصحية. وتوحيد طرق جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالبحث والتطوير في القطاع الصحي.

إضافة لتعزيز التنافسية من خلال تحسين قياس المؤشرات، مثل نسبة الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الشفافية والكفاءة في عملية قياس الإنفاق الفعلي عليها.

تنافسية الإمارات

وأكد الدكتور أمين حسين الأميري، في الكلمة الافتتاحية، أهمية إطلاق إطار قياس الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الصحي في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار والتميز في مجال البحوث الصحية، لأنها المحرك الرئيس لتحقيق التميز في الرعاية الصحية وتعزيز التنافسية العالمية، من خلال الشراكات الفاعلة بين الجهات الصحية والأكاديمية داخل الدولة وخارجها.

وأضاف: «إن الإنفاق على البحوث الصحية هو استثمار في مستقبل وصحة مجتمع الإمارات. ولقد حققت دولة الإمارات نمواً متميزاً في الإنفاق على البحوث الصحية، حيث تجاوز معدل نمو الأبحاث بثلاثة أضعاف المعدل العالمي، ما يؤكد الالتزام بتحويل الإمارات إلى مركز عالمي للابتكار والبحوث في الرعاية الصحية، بما يتماشى مع استراتيجية «نحن الإمارات 2031»، ورؤية «مئوية الإمارات 2071»».

كما شهد حفل الإطلاق استعراض مستجدات إطار قياس الإنفاق على البحث والتطوير في مجال الصحة بدولة الإمارات، إضافة إلى مناقشة مستقبل حالة الإنفاق على البحث والتطوير في الدولة، وتنظيم حلقة نقاشية حول أفضل الممارسات العالمية في قياس الإنفاق على البحوث الصحية.