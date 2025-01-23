«الإمارات للخدمات الصحية» توفر 60 مليون درهم بإجراءات ذكية

كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن إطلاق العديد من البرامج والمبادرات في العام الماضي، ما أسهم في تحقيق إنجازات من شأنها التسهيل والتسريع في الحصول على الخدمات وضمنها توفير 60 مليون درهم سنوياً، إذ تم الاستغناء عن 1.1 مليون زيارة بفضل الخدمات الذكية والتطبيب من بعد وتقديم الاستشارات من بعد، وتطبيق آليات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الصحية المختلفة.

وتمكنت المؤسسة من اختصار زمن الحصول على الخدمات بنسبة تخطت 70% عن سنة 2023، كما تم إلغاء أكثر من 9300 خطوة ونحو مليون وثيقة مطلوبة لاستكمال الإجراءات عبر النظام الذكي الذي اعتمدته.

كما تم تقليل 3.5 ملايين معاملة ورقية العام المنصرم، وكذلك عملت على تعزيز جودة خدماتها النوعية في مجال التطبيب من بُعد، فبلغ عدد المستفيدين من الخدمة أكثر من 2.200 متعامل سنوياً، بما يشمل مرضى السكري والضغط وارتفاع الكوليسترول، وغيرهم من المرضى المحتاجين.

وبرزت جهود المؤسسة عبر تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة توفير خدمة التطبيب من بعد، فتم خفض أكثر من 4.400 آلاف زيارة سنوياً لمراكز الخدمة، مع تقليل أكثر من 44 ألف دقيقة سنوياً، وتقليص زمن تقديم الخدمة من 30 دقيقة إلى 20 دقيقة.