«دبي الصحية» تستخدم الذكاء الاصطناعي للارتقاء بخدمات المرضى

وقعت «دبي الصحية» مذكرة تفاهم مع شركة «جي إي هيلث كير»، الرائدة عالمياً في ابتكار التكنولوجيا الطبية والحلول الرقمية، بهدف تعزيز ممارسات استخدام تقنية «الموجات فوق الصوتية في نقطة الرعاية».

والتعاون المشترك لابتكار حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرضى. ويجمع التعاون بين الخبرة الأكاديمية لجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية – ذراع التعلم والاكتشاف لـ«دبي الصحية» – والقدرات التكنولوجية المتقدمة لشركة «جي إي هيلث كير»، بهدف الارتقاء بالتعليم الطبي، ودعم اتخاذ القرارات السريرية، كما يسهم في ترسيخ مكانة الجامعة كمركز تعليمي متميز في تدريب «الموجات فوق الصوتية في نقطة الرعاية «POCUS»».

وتشمل المبادرات الرئيسية برنامج إعداد وتدريب المدربين المعتمدين «Train-of-Trainer - TOT» لبناء قدراتهم، ودعم تنفيذ برامج «الموجات فوق الصوتية في نقطة الرعاية» وتوسيع نطاقها لتشمل مناطق جغرافية أوسع.

ويمتد التعاون ليشمل التطوير المشترك لحلول الذكاء الاصطناعي من خلال «مركز دبي الصحية للابتكار»، الذي يدعم الحلول التطويرية التي تحفز التقدم الطبي، وتحسن النتائج الصحية للمرضى. كما ستركز الشراكة على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي الناشئة والتحقق من فعاليتها في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل الأشعة والرؤية الحاسوبية، بهدف تحسين دقة التشخيص، وتبسيط سير العمل السريري.

وتسهيل الكشف المبكر عن الحالات الطبية. ويسعى الطرفان من خلال هذه المذكرة التي سيسري العمل بها لمدة عامين قابلة للتجديد إلى تسريع اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة في المجال الطبي.

وقالت الدكتورة حنان السويدي، المدير التنفيذي بالإنابة للشؤون الأكاديمية في «دبي الصحية»، ونائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الأكاديمية:

«يعكس هذا التعاون التزام «دبي الصحية» الراسخ بعهدها «المريض أولاً»، عبر دمج الرعاية والتعليم والابتكار للارتقاء بمعايير الرعاية الصحية».

وقال كونستانتينوس ديليجيانيس، المدير العام لأسواق النمو الأوروبية الآسيوية والأفريقية، ورئيس شركة «جي إي هيلث كير»: «تمثل مذكرة التفاهم التي وقعناها لحظة محورية في تقدم وتطوير برنامج «التصوير بالموجات فوق الصوتية في نقطة الرعاية» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وقالت الدكتورة رشا بوحميّد، نائب عميد الدراسات العليا الطبية، أستاذ مساعد في طب الطوارئ، ومدير برنامج «الموجات فوق الصوتية في نقطة الرعاية» بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية:

«تُعتبر هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا في ترسيخ مكانة الجامعة كمركز تميز في تعليم تقنية «الموجات فوق الصوتية في نقطة الرعاية»، فمن خلال برنامج إعداد وتدريب المدربين المعتمدين، إلى جانب المبادرات الأخرى، يُتيح لنا هذا التعاون تعزيز دمج هذه التقنية في الممارسات الطبية، وبناء خبرات مستدامة، ودعم تحسين النتائج السريرية سواء عند تقديم الرعاية أو على مستوى المنظومة الصحية بشكلٍ عام».