«الإمارات الصحية»: تمكين القيادة للكفاءات الطبية يعزز جودة الرعاية الصحية

أكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن رؤية القيادة الرشيدة للدولة في تمكين كفاءات طبية تسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية، وتقديم خدمات صحية بمعايير عالمية تعكس تطلعات الإمارات نحو التميز.

ونظمت المؤسسة حفلها السنوي الثاني بمناسبة تخريج 23 طبيباً من برامج الإقامة والزمالة الإكلينيكية، بحضور عدد من المسؤولين في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والقائمين على برامج الإقامة والزمالة الإكلينيكية، والشركاء الاستراتيجيين من رؤساء الجامعات وممثلين عن المعهد الوطني للتخصصات الصحية ومكتب تنسيق الدراسات الصحية للمجلس العربي للاختصاصات الصحية.

وهنأ الدكتور السركال الخريجين على هذا الإنجاز الذي يمثل ركيزة أساسية في تحقيق رؤية قيادة الدولة لبناء نظام صحي متكامل قائم على الابتكار والتعلم المستمر، معبراً عن فخره بالمستوى الرفيع من الالتزام والعطاء الذي أظهره الخريجون خلال مسيرتهم الأكاديمية.

من جانبها، قالت الدكتورة كلثوم البلوشي، الرئيسة التنفيذية للابتكار مديرة مركز التدريب والتطوير في المؤسسة، إن استثمار المؤسسة في برامج التدريب هو استثمار في مستقبل الرعاية الصحية، وهو جزء لا يتجزأ من رسالتها في بناء منظومة صحية عالمية المستوى.

وأكدت الدكتورة ليلى تريم، رئيسة قسم التعليم الطبي في المؤسسة، سعي المؤسسة المستمر للارتقاء بجودة المنظومة الصحية في الدولة.