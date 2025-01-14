إنجاز طبي غير مسبوق لمستشفى القاسمي

في إنجاز طبي غير مسبوق على مستوى الدولة، نجح مستشفى القاسمي بالشارقة، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، في إنقاذ حياة مريضة تعاني من التهاب رئوي حاد وانسداد رئوي مزمن باستخدام تقنية متطورة متمثلة في قسطرة لقياس الضغط الرئوي عبر المريء، مما أدى إلى تحسن حالتها وخروجها من العناية المركزة بصحة جيدة.

وفي تفاصيل الحالة، وصلت المريضة إلى قسم الطوارئ في مستشفى القاسمي بحالة حرجة بعد انخفاض أكسجة الدم عندها إلى مستويات خطيرة، نظراً لإصابتها بفشل في التنفس، ليتم نقلها على الفور إلى العناية المركزة ووضعها على جهاز التنفس الاصطناعي، وبعد خمسة أيام من العلاج المكثف دون تحسن ملحوظ، قرر فريق العناية المركزة الاستعانة بالتقنية المبتكرة التي تتيح قياس الضغط الرئوي بدقة، مما يساعد على الرفع المقنن لضغط جهاز التنفس بشكل آمن.

وأشاد الدكتور عارف النورياني، مدير مستشفى القاسمي بالشارقة، بهذا النجاح، موضحاً: يعكس هذا الإنجاز التزامنا المستمر بتقديم رعاية صحية عالمية المستوى، بدعم مباشر من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وذلك من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة وتدريب فرقنا الطبية عليها، ونسعى حالياً إلى تعميم تجربتنا الناجحة على نطاق أوسع، بما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز رائد للابتكار الطبي المتقدم، تماشياً مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» و«مئوية الإمارات 2071».