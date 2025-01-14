إطلاق وثيقة الإرشادات العلاجية للتصلب المتعدد في الإمارات

أطلقت الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد في دولة الإمارات وثيقة الإرشادات العلاجية للتصلب المتعدد، التي طورها فريق علمي متخصص ضم اللجنة الطبية الاستشارية للجمعية، بهدف توفير أفضل دعم طبي للمتعايشين مع التصلب المتعدد في دولة الإمارات.

وتم استخدام الإرشادات لصياغة برنامج الضمان الصحي «إجادة» المخصص لمرضى التصلب المتعدد من قبل هيئة الصحة بدبي، وتم نشر وثيقة الإرشادات في موقع الدورية الطبية للتصلب المتعدد والاضطرابات المصاحبة (MSARD)، وهي مجلة دولية يدعمها باحثون بارزون من جميع مجالات علوم الأعصاب، وتركز على التصلب المتعدد والأمراض المرتبطة به، في إشادة بالقيمة العلمية للإرشادات كمرجع علاجي موثوق.

وقد صيغت الإرشادات العلاجية بعد دراسة متعمقة لأفضل الأدلة العالمية المتاحة مع مراعاة خصائص مجتمع التصلب المتعدد في الإمارات، كما تمت مراعاة التفاوت الكبير في تغطية الرعاية الصحية، وتفضيلات المرضى.

ويهدف إطلاق وثيقة الإرشادات ضمان تقديم علاجات ملائمة لأكبر عدد من حالات التصلب المتعدد الموجودة في الدولة، والتعامل مع الفجوات في القائمة في البيانات التي قد تؤثر في تغطية الضمان الصحي للمتعايشين مع التصلب المتعدد.

وتتضمن الإرشادات العلاجية للتصلب المتعدد إشارة لخيارات العلاج أثناء الحمل، والرضاعة، والتصلب المتعدد لدى الأطفال، مما يمكن أن يدعم علاج عدد أكبر من الأشخاص.

وقالت الدكتورة فاطمة الكعبي، نائب رئيس مجلس أمناء الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد، إنّ الإرشادات العلاجية للمشخصين بالتصلب المتعدد تستند إلى أفضل الأدلة المتاحة حالياً على مستوى العالم، وهي الأولى من نوعها في الإمارات لعلاج التصلب المتعدد، وتتضمن توجيهات مفصلة للأطباء حول العلاجات المُعدّلة لمسار التصلب المتعدد.

وحرصت الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد على إعداد الإرشادات العلاجية للتصلب المتعدد استناداً إلى النهج التعاوني الاستراتيجي بين مختلف الجهات الصحية في الدولة، لتضمين مسار العلاج بالكامل، حيث قام عدد من أبرز أطباء الأعصاب من كل إمارات الدولة بمراجعة الإرشادات التي وضعها فريق علمي متخصص مكوّن من اللجنة الطبية الاستشارية للجمعية الوطنية للتصلب المتعدد.