جلسة في الفجيرة تعزز ثقافة التبرع بالأعضاء

نظم «مجلس محمد بن حمد الشرقي»، بالتعاون مع مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، جلسة توعية حول برنامج «حياة» للتبرع بالأعضاء والأنسجة، وذلك في مجلس منطقة البدية بالفجيرة.

وخلال الجلسة التي عقدت ضمن مبادرة المجالس المجتمعية، وتحت عنوان «مبادرة حياة.. لبناء مجتمع صحي ومستدام»، تحدث الدكتور علي العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، والدكتورة عائشة الصريدي، رئيس قسم الاستراتيجية والمستقبل في منطقة الفجيرة الطبية، عن أهداف البرنامج الرامية إلى تعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء في الإمارات، وفق المعايير الدولية، والمساهمة في إنقاذ الأرواح، وتحسين حياة المرضى.

وسلطت الجلسة الضوء على قصص نجاح لمرضى استفادوا من التبرع بالأعضاء، مما يعكس أهمية هذا العمل الإنساني على الفرد والمجتمع.

وأكد الدكتور علي بن نايع الطنيجي، مدير «مجلس محمد بن حمد الشرقي»، أن دعم برنامج «حياة» للتبرع بالأعضاء خطوة مهمة نحو تعزيز ثقافة العطاء والإحساس بالمسؤولية تجاه المجتمع، مشيراً إلى أهمية نشر الوعي حول فوائد التبرع بالأعضاء في إنقاذ الأرواح، من خلال المبادرات التوعوية، التي يتبناها المجلس.