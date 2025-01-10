«خليفة الطبية» تعالج طفلاً عانى من عيب خلقي في القلب

نجح الفريق الطبي في مدينة الشيخ خليفة الطبية في علاج طفل حديث الولادة يعاني من عيب خلقي في القلب، عبر إجراء سلسلة من العمليات الصعبة والمعقدة.

وكان الطفل عوض قد ولد بحالة قلبية صعبة، وخضع للعديد من التدخلات الطبية خلال الأسابيع الأولى من حياته؛ إذ قام فريق من أطباء القلب والجراحين بقيادة الدكتور بنديكت راجكومار، أخصائي جراحة قلب الأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية بإجراء العديد من العمليات الجراحية له.

وخرج الطفل عوض من المستشفى في 19 يونيو الماضي، لكنه عانى من مضاعفات وأُعيد إدخاله إلى المستشفى بسبب نقص تشبع الدم، وهي حالة تنخفض فيها مستويات الأوكسجين في الدم إلى مستويات متدنية للغاية، الأمر الذي تطلب المزيد من العناية الطبية والمراقبة الدقيقة.

ونفذ الفريق الطبي على الفور خطة رعاية شاملة، تضمنت متابعة حالة الطفل ووزنه في عيادة أمراض القلب للأطفال؛ حيث تعافى بشكل كامل.

وقال الدكتور بينيدكت راجكومار، إن عيوب القلب تعد النوع الأكثر شيوعاً من العيوب الخلقية، وتؤثر على نحو 1% من المواليد، وإن واحداً من كل أربعة عيوب خلقية يكون خطيراً ويتطلب إجراء عملية جراحية في السنة الأولى من العمر.