رعاية طبية عالية الجودة.. نموذج عالمي في تطور القطاع الصحي

جاء حصول دبي للعام الثاني على التوالي على المركز الأول إقليمياً والثامن عالمياً في مؤشر «قوة المدن العالمي 2024»، الذي صدر أخيراً عن معهد الاستراتيجيات الحضرية باليابان، لترسخ دبي مكانتها كأول مدينة شرق أوسطية تحقق هذا الإنجاز، ويأتي تطور القطاع الصحي في الإمارة كأحد أهم معايير التقييم العالمية، حيث تمكنت دبي من تصدر قائمة أفضل الوجهات الرائدة للرعاية الصحية في المنطقة من خلال النهوض بالصحة العامة والوقاية، لضمان حصول سكان الإمارة والسائحين على رعاية صحية عالية الجودة بأقل تكلفة، وتعزيز الابتكار والبحث في القطاع الصحي.

ووضعت دبي صحة الإنسان أولوية متقدمة لتوفير أرقى مستويات الرعاية الصحية والخدمات الطبية فائقة التميز ليتمتع الجميع بحياة صحية، وتبقى الإمارات دائماً النموذج الرائد عالمياً في مختلف مسارات التطوير، والتنمية الهادفة إلى تحقيق راحة الناس وسعادتهم، لحشد الهمم وإطلاق الطاقات الإيجابية، وتوظيف قدرات المبدعين واستثمار الأفكار المبتكرة، وصولاً إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة، وترسيخ مكانة الدولة وموقع دبي الريادي على الساحة الصحية الدولية.

ويحظى القطاع الصحي بالرعاية والدعم اللامحدود والتمكين والمشاركة بفاعلية في صناعة المستقبل، والإسهام بكل مسؤولية في نجاح مسيرة التنمية المستدامة، والحفاظ على قوى المجتمع البشرية، برعاية صحية عالية المستوى وخدمات طبية تنافسية تفوق التوقعات، وتحقق رضا المتعاملين، وأكثر قدرة على توفير تجربة صحية ممتازة، ومناخ محفز على الاستثمار في القطاع الصحي، الذي أصبح واعداً بحزمة امتيازات لا مثيل لها.

وتعتبر دبي مركزاً عالمياً للابتكار في قطاع الطب والرعاية الصحية، حيث تخصص الحكومة استثمارات بمليارات الدولارات للبحث والتطوير في قطاعات تشمل الطب الشخصي والاختبار الجيني والجراحات التجميلية والتصميم الهندسي الطبي الحيوي.

واعتمدت دبي مجموعة من التقنيات المبتكرة لتحسين علاجات الرعاية الصحية للمرضى، كالذكاء الاصطناعي والجراحة الروبوتية والجراحة الإشعاعية وخيارات الجراحات المتقدمة المرتبطة بالجهاز العصبي والعمود الفقري وتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد في مجال طب الأسنان، فضلاً عن العمليات الجراحية المعقّدة لأطراف الجسم الاصطناعية وتقنيات الخلايا الجذعية. واستهدف نحو 76 % من الاستثمار الأجنبي المباشر الذي أمّنته دبي في العام 2020 مشاريع التكنولوجيا المتوسطة والمتطورة، حيث بلغ إجمالي رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 3.05 مليارات دولار. وقد احتل قطاع الرعاية الصحية المرتبة الرابعة بين القطاعات كافة التي استفادت من هذه الاستثمارات في دبي.

ووفقاً لأحدث التقارير تخطط دبي لجذب 3 مليارات دولار من الاستثمارات في مجال الأدوية في العام الجاري، وتركز على استقطاب الشركات المصنّعة للأدوية والمتممات الغذائية والأعضاء المزروعة بالطباعة ثلاثية الأبعاد وبلازما الدم.

وتضم «دبي الصحية» 6 مستشفيات تضم كل التخصصات والمرافق والخدمات الطبية، و27 مركزاً صحياً لتلبية الاحتياجات الصحية اليومية الطارئة وغير الطارئة، إضافة إلى 23 مركزاً للياقة الطبية توفر الفحوصات والاختبارات الصحية وفقاً لأعلى مستويات الكفاءة.

مبادرة

كذلك يعتبر إطلاق مبادرة «طبيب لكل مواطن» لتقديم الخدمات الصحية عن بعد في ديسمبر 2019 نقلة نوعية كمنصة ذكية يحصل من خلالها المرضى على استشارة طبية عن بعد عن طريق التواصل مع الطبيب بالصوت والصورة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، وتعتبر المبادرة عنصراً أساسياً في الرعاية المتكاملة، وتضمن هذه الخدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء الحصول على خدمات الرعاية الصحية في أي مكان وزمان، ما يسهم في تقديم تجربة سلسة ومريحة للمريض.

كما توفر «دبي الصحية» طرقاً سهلة للحصول على خدمات الرعاية الصحية المنزلية عبر مبادرات عدة، منها توصيل الأدوية إلى المنزل في جميع مناطق الدولة مجاناً في إطار خدمة «دوائي»، وخدمات الرعاية الصحية المنزلية لكبار المواطنين وأصحاب الهمم في إطار برنامج «رعاية»، حيث يوفر هذا البرنامج خدمات وقائية وعلاجية وتأهيلية للمرضى في منازلهم.

وتُعرف دبي بصفتها وجهة مفضلة لدى الأشخاص الذي يريدون الخضوع لجراحة تجميلية في العالم، فبحسب تقرير صادر عن هيئة الصحة بدبي، تضم دبي أكبر عدد من جرّاحي التجميل للفرد الواحد في المنطقة بمعدل 50 جرّاحاً تقريباً لكل مليون شخص، وتقوم 50 % على الأقل من مستشفيات دبي بالجراحات التجميلية، حيث تملك 70 % منها شهادات اعتماد دولية.