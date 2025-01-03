«إرادة» يطلق موقعه الإلكتروني بحلّة جديدة

أطلق مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي موقعه الإلكتروني الرسمي الجديد بمواصفات حديثة سعياً لخدمة متعامليه من المرضى وأسرهم، وذلك انطلاقاً من سعي المركز لتعزيز وتطوير خدماته ليصبح الموقع بمثابة مرجع أساسي لمتعامليه. وقال عبدالرزاق أميري، المدير التنفيذي لمركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، إن إطلاق هذا الموقع بحلته الجديدة وبحسب معايير ومواصفات دبي الرقمية يُجسد التزامنا بدعم مبادرات التحول الرقمي في الإمارة، وتحقيق تطلعاتنا نحو تطوير الخدمات المقدمة للجمهور.

وأوضحت نورة مطر، رئيس قسم تقنية ونظم المعلومات أن الموقع الإلكتروني الجديد يتيح لمرتاديه سهولة التصفح والوصول إلى المعلومات والمشاركة التفاعلية والمعرفية من خلال خطوات سلسة وسريعة، حيث تم إثراء الموقع بكافة اختصاصات وخدمات المركز وتقديم نبذة عن البرامج العلاجية التي يوفرها، بالإضافة إلى آخر أخبار المركز.

وتم تصميم الموقع الجديد ليكون منصة شاملة تتيح للمستخدمين الوصول بسهولة إلى الخدمات الإلكترونية والمعلومات المهمة، كما يعكس الموقع جهود الإدارة في تقديم تجربة رقمية مميزة تُركز على احتياجات المرضى وتطلعاتهم.