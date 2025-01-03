مستشفيات «دبي الصحية» تستقبل 16 مولوداً مطلع العام الجديد

أعلنت «دبي الصحية» أن مستشفياتها «لطيفة»، «دبي»، و«حتا» استقبلت 16 مولوداً جديداً في اليوم الأول من السنة الميلادية الجديدة، بتاريخ 1 يناير 2025 وكانت أولى الولادات الطفلة المواطنة «مهرة»، التي وُلدت خلال الدقائق الأولى من العام الجديد.

وأوضحت «دبي الصحية» أن جميع حالات الولادة العاجلة التي شهدتها مستشفياتها خلال الساعات الأولى من العام الجديد، تم التعامل معها بكفاءة وسرعة، بفضل جهود الفرق الطبية التي عملت وفق خطة متكاملة وُضعت مسبقاً للاستعداد للحالات الطارئة.

وبلغ إجمالي المواليد خلال اليوم الأول من السنة الميلادية في مستشفيات «دبي الصحية» 16 حالة ولادة، بينهم 3 إماراتيين، حيث سجل مستشفى لطيفة 11 حالة ولادة، بينهم الطفلة المواطنة «مهرة» التي وُلدت خلال الدقائق الأولى من العام الجديد، فيما سجل مستشفى دبي ولادة ثلاثة أطفال، بينهم طفل مواطن، وسجل مستشفى حتا ولادة طفلين، أحدهما مواطن.

وارتكزت خطة الاستعداد المتكاملة التي نفذتها «دبي الصحية» على وضع جميع أقسام الطوارئ في حالة استعداد للتعامل مع أي حالة عاجلة، لضمان حصول المرضى على أفضل خدمة علاجية، وفي إطار هذه الخطة، تم زيادة عدد الكوادر الطبية والتمريضية في جميع المستشفيات، بما في ذلك المستشفيات التي تستقبل حالات الولادة وهي «لطيفة»، «دبي»، و«حتا»، لخدمة أقسام «الولادة»، «ما بعد الولادة»، و«الأمراض النسائية والحوامل»، بهدف تقديم أفضل الخدمات العلاجية لرعاية المرضى.