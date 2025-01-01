«الصحة» تحصد جائزة الاستحقاق الرقمية

فازت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بجائزة الاستحقاق في فئة المواقع الإلكترونية، ضمن مسابقة جوائز الصحة الرقمية، التي ينظمها مركز مصادر المعلومات الصحية (HIRC)، ما يعكس جهود الوزارة في تطوير منظومتها الرقمية، التي تتماشى مع التوجهات الحكومية لتحقيق أهداف استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025.

وقال عبد الله أهلي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، إن هذا التكريم يعد تقديراً عالمياً للخبرة والكفاءة التقنية التي يتمتع بها فريق العمل في الوزارة، كما يؤكد على حرص الوزارة على توفير خدمات ذات جودة عالية.

وقالت حمدة المازمي مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات بالإنابة بالوزارة، إن موقع الوزارة الإلكتروني، يوفر تجربة متميزة، من خلال معلومات موثوقة، تسهم بتعزيز الهوية المرئية والمؤسسية».