تركيب دعامة متطورة قابلة للتحلل الحيوي لمريض في مستشفى القاسمي

حقق فريق أطباء القلب في مستشفى القاسمي بالشارقة، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إنجازاً طبياً بارزاً تمثل في إجراء عملية تركيب دعامة فانتوم إنفورس «Fantom Encore» المتطورة والقابلة للتحلل الحيوي لمريض يبلغ من العمر 55 عاماً، كان يعاني من ألم في الصدر وذبحة صدرية مستقرة.

حيث تكللت العملية بالنجاح التام، وغادر المريض المستشفى بحالة صحية ممتازة. وأجرى الفريق الطبي في المستشفى العملية بقيادة الدكتور عارف النورياني، مدير مستشفى القاسمي بالشارقة، والدكتور أحمد خشبة، أستاذ أمراض القلب واستشاري القسطرة العلاجية.

حيث يعد هذا الإنجاز الرائد خطوة مهمة نحو إعادة استخدام هذا النوع من الدعامات الحيوية القابلة للتحلل بشكل طبيعي بعد علاج الشرايين، باعتبارها خياراً علاجياً متطوراً، يتفوق على الدعامات المعدنية التقليدية من حيث القدرة على تحسين النتائج طويلة الأمد والحفاظ على الوظائف الطبيعية للأوعية الدموية.

وتعد دعامات «فانتوم إنفورس»، التي طورتها شركة «بي براون» باستخدام تقنية متقدمة، الجيل الثالث من الدعامات القابلة للامتصاص الحيوي، وتتفرد بعدة ميزات، من بينها وضوح الرؤية أثناء العملية وسهولة التركيب، ويساعد التصميم المبتكر للدعامة على معالجة الأوعية الدموية والتحلل بأمان، خلافاً للدعامات الدائمة التي تبقى داخل الأوعية، ما يعد تقدماً مهماً في مجال الرعاية القلبية.

وأوضح الدكتور عارف النورياني أن دعامة «فانتوم إنفورس» تستخدم حمض تيروزين الأميني، ما يجعلها أكثر فعالية وقابلية للتحلل بأمان، وتتميز بسهولة التركيب وكفاءة عالية في علاج الأوعية، ومن ثم التحلل، حيث تساعد على الحفاظ على حركة الأوعية ووظائفها الطبيعية، مضيفاً: «تسعدنا عودة هذه التقنية إلى السوق بعد انقطاعها في الفترة الماضية، إذ نعتقد أنها ستسهم في إحداث تحول كبير في الرعاية القلبية من حيث الحفاظ على الوظائف الطبيعية للأوعية بعد العلاج».