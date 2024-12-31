وزارة الصحة ووقاية المجتمع تفوز بجائزة التميز في الريادة والابتكار

فازت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بجائزة التميز في الريادة والابتكار ضمن جوائز الابتكارات التكنولوجية «Tech Innovation Awards» التي تنظمها Entrepreneur Middle East، وهو ما يعكس ترسيخ ريادة دولة الإمارات في الارتقاء بالخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات لمواكبة التكنولوجيا المتطورة، وتعزيز الثقة بكفاءة الوزارة في مجال الابتكار والاستدامة، كنموذج يحتذى في الحلول التقنية والابتكارات النوعية التي تلبي متطلبات التحولات المستقبلية وجودة التحول الرقمي في الإمارات.

وحصلت الوزارة على الجائزة عن المشاريع المبتكرة التي أنجزتها وهي، مشروع الخدمات الإلكترونية، والتطبيق الذكي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومشروع مركز التميز بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب مشروع Zero Trust Project.

وتسلمت الوزارة الجائزة خلال الحفل الذي أقيم بدبي للمشاركين في المشروعات التقنية من دول الشرق الأوسط.

وأكد عبدالله أهلي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، أن إسعاد المتعاملين ودفع عجلة التحول الرقمي من خلال تنفيذ المشروعات المبتكرة وتوظيف التقنيات الناشئة، يعد من الأولويات الاستراتيجية للوزارة، مشيراً إلى أن تتويج الوزارة بهذه الجائزة يعكس مستوى الريادة الرقمية للوزارة، وهو حافز على تطوير هذه المشاريع وتوسيع الاستفادة من الحلول الذكية لخدمات كافة فئات المتعاملين، بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025.

وعبّرت حمدة المازمي مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات بالإنابة عن سعادتها بحصول الوزارة على هذه الجائزة المرموقة، تأكيداً على تميزها في مسيرة التحول الرقمي ودليلاً إضافياً على المكانة التنافسية المتقدمة للوزارة، بعدما أحدث التطبيق الذكي المحدث نقلة نوعية في رفع نسب استخدام الخدمات الرقمية للوزارة، من خلال توافر خدماتها وسهولة الوصول إليها، وتحسين رحلة المتعاملين وإسعادهم، إلى جانب المشروع الريادي المتمثل في مركز التميز بالذكاء الاصطناعي. وأشارت إلى أن الوزارة تحرص على استبيان احتياجات وتوقعات المتعاملين وأفراد المجتمع حول خدماتها الرقمية .