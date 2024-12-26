«خليفة الطبية» تجري عملية إنعاش قلبي رئوي خارج الجسم

أعلنت مدينة الشيخ خليفة الطبية، التابعة لشركة «صحة» إحدى الشركات التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، نجاحها في إجراء عملية إنعاش قلبي رئوي خارج الجسم لرجل يبلغ من العمر 39 عاماً.

ووصل المريض، الذي كان يتمتع بصحة جيدة سابقاً، إلى مدينة الشيخ خليفة الطبية وهو يعاني من ضيق متزايد في التنفس وانخفاض ملحوظ في نسبة التشبع بالأكسجين، بلغت 60% فقط، وبمعدل ضربات قلب تجاوز 150 في الدقيقة؛ حيث كشفت الأجهزة الطبية سريعاً عن إجهاد في البطين الأيمن للقلب، ما دل على احتمال وجود انسداد رئوي كبير، وهو ما قد يؤدي إلى الوفاة.

وأدى هذا التشخيص إلى النظر في استخدام تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم تحسباً لحدوث تدهور سريع قد يصعب تداركه، وتم تأكيد وجود انسداد رئوي سرجي ضخم عن طريق الأشعة المقطعية، وبعد وقت قصير من إجراء الأشعة المقطعية، أصيب المريض بسكتة قلبية، وبدأ العمل على الإنعاش القلبي الرئوي خارج الجسم في غضون 15 دقيقة، ما أسهم في شفائه لاحقاً.

ويعرف الإنعاش القلبي الرئوي خارج الجسم، بأنه إجراء يتم فيه استخدام تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم بشكل طارئ على المرضى الذين يصابون بسكتة قلبية بعد فشل الإنعاش القلبي الرئوي التقليدي في إسعافهم، وتسلط العملية الضوء على خبرات مدينة الشيخ خليفة الطبية في إدارة حالات الطوارئ الحرجة، وتؤكد التزامها بدمج التقنيات الطبية المبتكرة لإنقاذ الأرواح. وخضع المريض، بعد عمل الأكسجة الغشائية خارج الجسم، لعملية ناجحة في استئصال الخثرة الميكانيكية، حيث شُفي بشكل كامل وخرج من المستشفى بعد تسعة أيام فقط.