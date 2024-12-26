80 % نجاح تعامل مستشفى القاسمي مع الحروق المستعصية

أكد الدكتور صقر المعلا، نائب المدير التنفيذي لمستشفى القاسمي ورئيس قسم الجراحة التجميلية، أن التعامل مع حالات الحروق المستعصية حقق نجاحاً بنسبة تخطت 80 % باستخدام تقنيات حديثة لتحسين مظهر ووظائف الجلد المتضرر، بالإضافة إلى جراحات ترميم وإصلاح الإصابات في اليد والوجه، مشيراً إلى أن قسم التجميل في المستشفى يقدم خدمات مبتكرة لمرضى جراحات السمنة وفقدان الوزن، بما في ذلك عمليات ترميم وتشكيل الجسم، وإزالة الترهلات بعد فقدان الوزن في مختلف مناطق الجسم، مما يسهم في تحسين نوعية حياة المرضى، عبر علاجات شاملة ومتميزة، تركز على الصحة النفسية والجسدية.

وقال الدكتور المعلا «مستشفى القاسمي يتطلع إلى إدخال الجراحة المجهرية في المستقبل القريب إلى قائمة علاجاته، بما يتيح إجراء عمليات معقدة مثل إعادة زراعة الأعضاء بعد البتر، وترميم الأعصاب الطرفية والنقل الحر للأنسجة، وعلاج داء الفيل، حيث تمثل هذه الخطوة استمراراً لالتزام المستشفى بتقديم رعاية طبية مبتكرة، تلبي احتياجات المرضى، وتسهم في تحسين جودة حياتهم».

وأضاف أن عمليات ترميم الثدي بعد استئصال الأورام السرطانية حقق نتائج مبهرة، بفضل التقنيات المتطورة، حيث أصبح بالإمكان تقديم نتائج طبيعية ومريحة للمرضى، بما يعكس التزام المستشفى بتقديم رعاية شاملة تراعي الجوانب الجسدية والنفسية، لافتاً إلى أن اعتماد مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لأحدث التقنيات في مجال طب التجميل يأتي في إطار اهتمام دولة الإمارات بتطوير هذا القطاع الحيوي، حيث أسهم إدخال تقنيات متقدمة مثل الجراحة بالليزر وتقنيات 4D في الاستشارات والتدخل غير الجراحي، بشكل كبير في توفير خيارات علاجية مريحة وآمنة وتحقيق نتائج أفضل وأكثر دقة وفعالية للمرضى، حيث يقدم مستشفى القاسمي مجموعة واسعة من الخدمات، التي تتراوح بين العمليات البسيطة، مثل إزالة الوحمات، والعمليات المعقدة مثل ترميم الأنف، بالإضافة إلى عمليات متكاملة لإدارة التشوهات الخلقية.

تقنيات

وأشار الدكتور المعلا إلى أن مستشفى القاسمي افتتح قسم الطب التجديدي لتقديم خدمات متقدمة تشمل علاج الجروح المزمنة، وجروح القدم السكرية باستخدام التقنيات الذكية، إلى جانب العلاج بالأكسجين عالي الضغط والخلايا الجذعية، كما يستخدم القسم تقنيات الطباعة رباعية الأبعاد للأنسجة، مما يسهم في تحسين فرص الشفاء وتحقيق نتائج مميزة.

ولفت الدكتور خالد أبو إدريس، استشاري جراحة التجميل في المستشفى، إلى حرص الكادر الصحي على تقديم رعاية تعزز ثقة المرضى بأنفسهم، كذلك حرص القسم قسم على تنظيم ندوات وورش عمل تدريبية، تهدف إلى تبادل الخبرات وتطوير مهارات الأطباء في مجال الجراحة التجميلية، تشمل هذه الفعاليات التدريب على أساسيات العمل الجراحي في التجميل، وتقنيات المعالجة الأولية للحروق وجراحات اليد، وغيرها من الممارسات الطبية الأكثر تقدماً، مما يسهم في رفع مستوى الخدمات الطبية، وتعزيز قدرات الكوادر الصحية.