مؤتمر طبي يدعو لتوحيد جهود علاج«الوذمة الوعائية الوراثية»

أكد مؤتمر«الابتكار والأمل»، الذي أقيم مؤخراً في أبوظبي أهمية توحيد الجهود للارتقاء برعاية وعلاج مرضى الوذمة الوعائية الوراثية في المنطقة. وجمع المؤتمر كبار الأطباء والأخصائيين، لمناقشة العلاجات المبتكرة، واستراتيجيات التعاون لإدارة مرض الوذمة الوعائية الوراثية في منطقة الشرق الأوسط.

ونوه المؤتمر بأن تبني خيارات العلاج المتقدمة تمنح المرضى وعائلاتهم الأمل، مما يمكنهم من العيش حياة أكثر صحة واستقراراً دون الخوف المستمر من النوبات المزعجة.

وأكد الدكتور محمد أبو زعكوك، استشاري طب الحساسية والمناعة ورئيس مؤتمر أكاديمية الخليج للحساسية والمناعة السريرية 2025 أن علاج مرض الوذمة الوعائية الوراثية قد تطور بشكل كبير، إلا أنه يحتاج لتوعية مجتمعية.

وأشار إلى أنه من أبرز أعراض المرض نوبات التورم المتكررة في أجزاء مختلفة من الجسم مثل الوجه، والرقبة، والحنجرة، علماً بأنها قد تكون غير متوقعة، ويمكن أن تحدث في أي عمر، حيث يعتبر التورم في مجرى الهواء العلوي أمراً خطيراً للغاية، وقد يؤدي إلى الاختناق مما يهدد حياة المريض، وتستمر نوبات هذا المرض لمدة تصل إلى خمسة أيام، وقد تنتقل إلى موقع آخر قبل أن تنحسر.

كما يمكن أن تحدث بسبب عوامل مثل الإجهاد والتوتر، والتعرض لجروح، والتغيرات الهرمونية، أو بسبب المشاكل الناتجة عن الأسنان، لافتاً إلى أن حدة الأعراض تظهر خلال أول 24 ساعة، وتتحسن خلال 48 - 72 ساعة، ولكنها قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.



