«دبي الصحية»: قبول 8 أطباء ببرامج الإقامة التخصصية في كندا

أعلنت «دبي الصحية» عن قبول 8 أطباء جدد للتدريب في برامج الإقامة التخصصية في كندا، ضمن مبادرة برنامج الإرشاد الأكاديمي في عمادة الدراسات العليا بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والتي تتيح الالتحاق ببرامج الإقامة التخصصية في الجامعات الكندية والأمريكية والحصول على البورد الكندي والأمريكي، بهدف إعداد جيل من الكفاءات الطبية مؤهل بمهارات تواكب احتياجات المرضى.

وبهذه الدفعة الجديدة سيصل إجمالي عدد المبتعثين في برامج الإقامة في دول أمريكا الشمالية إلى 38 طبيباً وطبيبة من دبي الصحية، فيما تضم قائمة التخصصات للدفعة الجديدة من الأطباء المقبولين 5 تخصصات، هي: «الجراحة العامة، الطب الباطني، طب الطوارئ، جراحة العظام، والأشعة التشخيصية»، وتتراوح مدة دراستهم ما بين 3 إلى 5 سنوات، تختلف حسب برامج التخصص.

وقال الأستاذ الدكتور علوي الشيخ علي، نائب المدير التنفيذي لدبي الصحية المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في دبي الصحية وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: «يأتي هذا الإنجاز تفعيلاً وترجمة لإحدى أبرز القيم الأساسية التي ترتكز عليها «دبي الصحية»، وهي قيمة التعلم، كما يبرز المستوى العالي للتعليم الطبي والإرشاد والتدريب السريري الذي توفره جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية كجزء من نظام دبي الصحية الأكاديمي المتكامل».

وأوضح أن نجاح الدفعة الجديدة من الأطباء في الحصول على فرص إقامة طبية في الخارج يؤكد التزامنا بإعداد أطباء قادرين على التفوق في مجال الرعاية الصحية على المستوى العالمي. وكلنا فخر بتفانيهم وبجهود فريق التعليم الطبي العالي الذي قدم لهم الإرشاد والدعم.

وأكد الأستاذ سليمان العمران، عميد الدراسات العليا للتعليم الطبي في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، أن الدفعة الجديدة من المبتعثين ستغادر إلى كندا في الربع الثاني من العام المقبل 2025، مشيراً إلى أن هذه البرامج التدريبية ستعمل على صقل مهارات الأطباء وتعزيز قدراتهم.

وقالت الدكتورة رشا بوحميد، نائب عميد الدراسات الطبية العليا في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: «تعكس هذه المبادرة التزامنا بتوفير فرص استثنائية لتنمية المهارات المهنية لدى الطلاب.

وتأتي في إطار جهودنا لإعداد جيل من الأطباء المتخصصين الذين سيسهمون في إرساء معايير جديدة للتميز في قطاع الرعاية الصحية في الدولة، من خلال تمكينهم من اكتساب خبرات سريرية في أفضل المؤسسات العالمية، بما يعكس تفاني طلبتنا وفعالية برامج التوجيه المهني التي نوفرها».

وتشمل قائمة الأطباء كلاً من: د. هند ساعد العوضي، تخصص «جراحة عامة»، د. فاطمة عبد العزيز البفتة «جراحة عامة»، د. أحمد صاحب الحبشي «جراحة عامة»، د. مزنة علي رشيد «طب باطني»، د. سلامة بن هندي «طب باطني»، د. هند سامح الحليان «جراحة العظام»، د. محمد البنا «طب الطوارئ»، د. أحمد صالح الحاج «الأشعة التشخيصية».

وقالت الدكتورة هند العوضي، إحدى المبتعثات للتدريب في كندا، بجامعة «ماكماستر» في تخصص الجراحة العامة: «أفخر بحصولي على هذه الفرصة التدريبية، التي وفرتها لي جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ودبي الصحية، والتي ستكون إضافة نوعية لي على المستويين الأكاديمي والمهني، بما يمكنني من الإسهام في تعزيز القطاع الصحي».