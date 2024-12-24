اختيار «بوم هيلث» ومختبر «سانيميد» لتنفيذ المسح الوطني للصحة والتغذية

اختارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع شركة «بوم هيلث» ومختبر سانيميد الدولي لتنفيذ المسح الوطني للصحة والتغذية 2024 بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. وستُشكل هذه الدراسة الوطنية الشاملة الركيزة الأساسية لتطوير سياسات الرعاية الصحية القائمة على الأدلة وتعزيز مبادرات الصحة العامة في جميع أنحاء الدولة.

وتسهم هذه المبادرة القائمة على البيانات في تمكين وزارة الصحة ووقاية المجتمع من تطوير إجراءات متخصصة لمعالجة التحديات الصحية الفريدة التي تواجه سكان الإمارات.

وتهدف مبادرة المسح إلى إرساء معايير شاملة للصحة والتغذية في الدولة، واستكشاف التحديات والفرص الجديدة في مجال الصحة العامة.

وتسهم هذه البيانات الحيوية في توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية لدعم برامج الرعاية الصحية، وتزويد صناع القرار بالمعلومات اللازمة لتعزيز السياسات القائمة على الأدلة، مما يؤدي بالتالي إلى تطوير استراتيجيات الرعاية الصحية الوقائية في جميع أنحاء الدولة.

وستلعب نتائج المسح دوراً محورياً في تعزيز منظومة الرعاية الصحية بشكل عام؛ حيث يمكن لمقدمي خدمات الرعاية الصحية استخدام هذه البيانات لتطوير بروتوكولاتٍ أفضل لرعاية المرضى.

بينما يستفيد صناع السياسات من هذه الرؤى لتطوير برامج الصحة العامة. علاوة على ذلك، تساعد هذه البيانات المهمة المؤسسات البحثية على تطوير الدراسات الطبية، وهذا بدوره يمكّن الجهات الحكومية من تخصيص موارد الرعاية الصحية على نحو أكثر فعالية وفقاً للاحتياجات التي تم تحديدها.