مستشفى الفجيرة يعالج كسراً في الركبة بتقنية مبتكرة

نجح الفريق الطبي في مستشفى الفجيرة، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، في إجراء عملية جراحية هي الأولى من نوعها في الدولة لعلاج حالة طبية معقدة، لمريض من أصحاب الهمم يبلغ من العمر 40 عاماً.

حيث كان يعاني من كسر متبدل وانزياح في عظم الرضفة بالركبة اليمنى، مما تسبب له في عدم القدرة على رفع الساق المصابة.

اعتلال

وأوضح الدكتور أحمد الخديم، مدير المستشفى، أن معاناة المريض من اعتلال عضلة القلب وضمور خلقي في الأطراف نتيجة نقص الكتلة العضلية وانخفاض كثافة العظام زاد من تعقيد الحالة.

مشيداً بجهود الفريق الطبي واحترافيتهم العالية في التعامل مع هذه الحالة الطبية الدقيقة، نظراً لما يعكسه نجاح هذا التدخل من تطور المنشآت الصحية في الدولة وقدرتها على تقديم حلول مبتكرة حتى في أصعب الحالات.

وأضاف: «يعدّ هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية المؤسسة في تقديم خدمات صحية تواكب أرقى المعايير العالمية، وتعزز ثقة المجتمع في جودة الرعاية الصحية بالدولة».

تقنية رائدة

وفي تفاصيل العملية، أجرى الفريق الطبي في مستشفى الفجيرة تدخلاً جراحياً نوعياً مستفيداً من تقنية مبتكرة تُعدّ الأولى من نوعها في الدولة، تمثّلت في استخدام صفيحة خاصة تتيح قفل البراغي، مما يوفر تثبيتاً آمناً للعظام المكسورة، لا سيما في حالات هشاشة العظام.

ويعدّ هذا النوع من التثبيت حلّاً فعالاً لهذه الحالات، حيث تقلل آلية قفل الصفيحة بالبراغي خطر فشل التثبيت نتيجة انخفاض كثافة العظام. وأشارت الدكتورة أمل المعيني، مساعد مدير المستشفى للشؤون الطبية، أن العملية تكللت بالنجاح التام، حيث تماثل المريض للشفاء وخرج من المستشفى بحالة صحية ممتازة.