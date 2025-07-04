أبوظبي تعتمد دواء «تريمفيا» لعلاج التهاب الجهاز الهضمي والقولون التقرحي

أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، خلال فعاليات المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2025 في بوسطن، بالولايات المتحدة الأمريكية، وبالتعاون مع جونسون آند جونسون ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، عن نجاحها في اعتماد وتوفير «تريمفيا Tremfya®»، الدواء البيولوجي من الجيل الجديد لمرض التهاب الأمعاء.

حيث أثمرت هذه الشراكة الاستراتيجية عن إتاحة العلاج، للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة الأمريكية، في أبوظبي، مما يعزز مكانتها وجهة رائدة في الابتكار في الرعاية الصحية وتقديم الرعاية المتقدمة التي تتمحور حول المريض.

وفي أعقاب موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أخيراً على استخدام الدواء لعلاج التهاب القولون التقرحي وداء كرون، قادت دائرة الصحة - أبوظبي الجهود لتسريع توافر العلاج محلياً من خلال هذه الشراكة بين الأطراف الثلاثة.

وتحت إشراف الدائرة، سيقوم مركز الأمراض الالتهابية المعوية المتخصص في مدينة الشيخ شخبوط الطبية بإدارة تلقي المرضى لدواء «تريمفيا Tremfya®» مقدماً معياراً جديداً للرعاية لأولئك الذين يعيشون مع مستويات مزمنة من المرض.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة في أبوظبي: «يجسد هذا التعاون التزام أبوظبي الرائد بدفع عجلة التقدم في مجال الرعاية الصحية وتحسين تجربة المرضى.

إن إتاحة علاج «تريمفيا» لداء كرون والتهاب القولون التقرحي في أبوظبي للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة الأمريكية يؤكد التزامنا بتوطيد الشراكات الاستراتيجية ومواصلة تقديم العلاجات المبتكرة لمكافحة الأمراض المزمنة، مواصلين ترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة للابتكار في الرعاية الصحية من خلال تحسين نتائج المرضى وتقديم حلول علاجية جديدة في المنطقة».

وحول هذا الإنجاز، قال الدكتور محمد نبيل قريشي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي ومدير مركز الأمراض الالتهابية المعوية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: «نهدف في مدينة الشيخ شخبوط الطبية لتصدر مشهد الابتكار الطبي.

وتكمن القصة الحقيقية لهذا الإنجاز اللافت في أثره الإيجابي المباشر على المرضى لدينا. فكوننا أول مؤسسة صحية في الدولة تقدم هذا الدواء المبتكر جسد خطوة حيوية أولى.

حيث بدأنا بتقديم العلاج إلى 15 مريضاً خلال أقل من شهرين منذ إطلاقه، ما يؤكد الفوائد الملموسة والواسعة التي يمكننا تقديمها لتعزيز صحة المرضى. ولا شك أن التبني السريع لهذا الدواء ونطاق استخدامه الواسع هو نتيجة مباشرة لخدمات الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة التي نقدمها».

وشهد أول مريض تلقى العلاج باستخدام «تريمفيا» في أبوظبي تحسناً ملحوظاً في حالته، حيث تراجعت أعراض المرض بشكل ملحوظ، رغم معاناته الطويلة مع داء كرون المقاوم لأنواع عدة من العلاجات. ورغم أن استخدام «تريمفيا» لعلاج داء كرون قد بدأ حديثاً، إلا أن نتائج التجارب السريرية تشير إلى دوره في تعزيز النتائج، وتحقيق أهداف الخطط العلاجية طويلة الأمد.