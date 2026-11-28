



تفتح علوم الجينوم آفاقاً متقدمة أمام القطاع الصحي لفهم الخصائص الوراثية للإنسان والاستعدادات المرتبطة بالأمراض واختلاف الاستجابة للعلاجات، بما يدعم الفحوص الوقائية والتشخيص المبكر، وتطوير علاجات ملائمة لكل فرد.

ويجسد «برنامج الجينوم الإماراتي» هذا التوجه، بعدما بلغ إجمالي المشاركين فيه مليون مشارك، وانتقل من جمع العينات وتحليلها، إلى توظيف مخرجاتها في الممارسات الطبية والأبحاث العلمية.

خطة وطنية

اعتمد مجلس الإمارات للجينوم في 10 نوفمبر 2026، الخطة الوطنية للأعوام 2026-2031، الرامية إلى توسيع نطاق البرنامج ليشمل 100 % من المواطنين الإماراتيين. وتتضمن إتاحة التقارير الجينومية الشخصية لنحو 900 ألف مشارك اكتملت مراجعة بياناتهم السريرية اعتباراً من ديسمبر 2026 عبر منصة «تم»، وتعميم الفحص الجيني لحديثي الولادة، وتطوير بيئة بحثية موثوقة، وإعداد برامج وطنية للوقاية والتشخيص والعلاج، إلى جانب تحديث الأطر التنظيمية، وتأهيل الكفاءات الوطنية، واستقطاب الخبرات العالمية.

وتتضمن التقارير معلومات عن 214 حالة جينومية موروثة وسمة صحية، مدعومة بإرشادات تساعد المشاركين على فهم النتائج والاستعدادات الوراثية التي قد تتطلب اهتماماً صحياً إضافياً. وتتيح هذه المعلومات للأطباء توجيه الفحوص الوقائية، وتحديد احتياجات المتابعة وفق التقييم السريري والتاريخ الصحي لكل مشارك، مع التأكيد على أنها لا تمثل تشخيصاً مستقلاً للأمراض، بل معطيات استرشادية تدعم طلب الفحوص التأكيدية عند الحاجة.

فحص مبكر

ويمتد توظيف علوم الجينوم إلى المراحل الأولى من العمر، عبر تطبيق برنامج الفحوصات الجينية لحديثي الولادة على مستوى الدولة، اعتباراً من يونيو 2027، للكشف المبكر عن الاضطرابات الوراثية القابلة للعلاج، وإتاحة التدخل الطبي خلال الأسابيع الأولى من حياة الطفل.

ويستند البرنامج إلى مبادرة أطلقتها أبوظبي عام 2025، بالتعاون مع مجموعة «M42»، وتعتمد تحليل الجينوم الكامل للكشف عن أكثر من 815 حالة وراثية قابلة للعلاج لدى الأطفال، وتعد من أكثر برامج الفحص الجيني لحديثي الولادة شمولاً عالمياً.

أسهمت المبادرة خلال العام الماضي في إحداث فرق في حياة أكثر من 100 طفل، عبر الكشف المبكر والتدخل العلاجي في الوقت المناسب.

وتُجمع عينات الأطفال بمسحة بسيطة من داخل الفم، بعد موافقة أحد الوالدين أو الوصي القانوني، مع ضمان حماية البيانات الجينومية، وانتقال صلاحية الاطلاع على الحساب الشخصي إلى المشارك عند بلوغه 18 عاماً.

بيانات آمنة

ويواكب التوسع في توظيف البيانات الجينومية تطبيق منظومة لحماية خصوصيتها وأمن تداولها، إذ تدار وفق التشريعات الإماراتية المعنية بحماية البيانات الشخصية والصحية، وتقتصر الاستفادة منها على الأغراض الصحية والبحثية، دون إجراء فحوص تتعلق بالأصول أو الأنساب العائلية أو الخلفيات العرقية.

وتتولى مجموعة «M42» تنفيذ البرنامج بالشراكة التقنية، فيما تحفظ البيانات ضمن «البيئة البحثية الموثوقة» في نطاق السحابة السيادية للدولة، وداخل بيئة معزولة عن الشبكات الخارجية. وتتيح هذه البيئة للجهات البحثية والشركات المعتمدة الوصول إلى البيانات بعد نزع الهوية لأغراض التحليل والدراسة، وفق ضوابط تمنع كشف هوية المشاركين، ولا تسمح بإخراج النتائج إلا بعد المراجعة والتحقق.

ولتعزيز استفادة المشاركين من تقاريرهم، يوظف البرنامج الذكاء الاصطناعي عبر خاصية محادثة تفاعلية، تعتمد نسخة سيادية مدربة مسبقاً من نموذج «GPT»، متوافقة مع معايير دائرة الصحة - أبوظبي، وتستضيفها شركة «Core42»، عبر واجهة برمجة التطبيقات «Compass API». وتتيح الخاصية الاستفسار بلغة مبسطة عن السمات والنتائج الجينومية، والحصول على إجابات تستند إلى قاعدة معرفية معتمدة، ومحتوى طبي موثوق.

ولا يتولى النموذج تحليل البيانات الجينومية مباشرة، بل يفهم أسئلة المشاركين، ويطابق السمات الواردة في تقاريرهم مع القاعدة المعرفية لصياغة الإجابات، كما لا تستخدم بيانات المشاركين أو تقاريرهم أو محادثاتهم في تدريب النموذج أو تحسينه.

بيئة بحثية

وعلى صعيد البحث العلمي، يعزز البرنامج تكامل المعلومات الجينومية مع السجلات الصحية، حيث أطلقت دائرة الصحة - أبوظبي في 21 أكتوبر 2026 «البيئة البحثية الموثوقة»، التي تضم نحو 950 ألف تسلسل جينومي كامل، وأكثر من ملياري سجل سريري ومطالبات تأمينية، و14.5 مليون سجل سريري موحد.

وتتيح المنصة للجهات البحثية المعتمدة دراسة الروابط بين الخصائص الوراثية والحالات الصحية، مع خطط لتوسيع مصادرها لتشمل بيانات بنك أبوظبي الحيوي، والتصوير الطبي والأجهزة القابلة للارتداء، بما يدعم الاكتشافات العلمية والتعاون البحثي محلياً وعالمياً.

طب دقيق

وتبرز القيمة العملية لهذه البيانات في تطبيقات الطب الدقيق، مثل تقييم الاستعداد الوراثي لبعض أنواع السرطان، وتحديد الفئات المستفيدة من الفحص المبكر، إلى جانب «الصيدلة الجينومية»، التي تساعد الأطباء على اختيار الأدوية والجرعات الأنسب لكل مريض وفق تركيبته الوراثية، بما يعزز الفعالية العلاجية، ويحد من الآثار الجانبية.

ويتطلب تحويل هذه المخرجات إلى ممارسة طبية يومية، تطوير مسارات الإحالة، وتوفير الفحوص التأكيدية، وتأهيل المختبرات والكوادر الطبية، بما يشمل تدريب أطباء الأسرة على قراءة التقارير الجينومية، وتفسيرها ودمجها في التقييم السريري الشامل.

ولا تقتصر أهمية البرنامج على حجم قاعدة بياناته، بل تمتد إلى أثره في جودة الرعاية الصحية، فعلى المدى القصير تدعم التقارير القرارات الوقائية والمتابعة الطبية، بينما يقاس أثرها خلال خمس إلى عشر سنوات وما بعدها، بمدى تعزيز التشخيص المبكر، والحد من المضاعفات الممكن الوقاية منها، وتحسين جودة الحياة، وتخفيف العبء التشغيلي والمالي على منظومة الرعاية الصحية.