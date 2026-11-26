أطلقت "الحياة الصحية" وهي حركة مجتمعية بقيادة حكومية تعمل على ترسيخ الوقاية والعافية، بالتعاون مع سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، سياسة تلزم المطاعم والمقاهي ومنافذ تقديم الأطعمة والمشروبات الجاهزة للاستهلاك في إمارة أبوظبي بالإفصاح عن السعرات الحرارية في قوائم الطعام الورقية والإلكترونية، على أن يبدأ تطبيقها في الأول من يونيو 2027، عقب فترة انتقالية تمتد ستة أشهر، لإتاحة الوقت للمنشآت لتحديث قوائمها وإجراء التقييمات الغذائية والاستعداد للامتثال للمتطلبات الجديدة.

وتهدف السياسة إلى إتاحة المعلومات التغذوية للمستهلكين عند اختيار الوجبات والمشروبات، بما يدعم اتخاذ قرارات غذائية مدروسة، وتعزيز الشفافية في البيئة الغذائية بالإمارة.

وتشمل المتطلبات المطاعم والمقاهي وعربات الطعام وأماكن الترفيه وجميع المنشآت التي تقدم أطعمة ومشروبات جاهزة للاستهلاك، مع إلزامها بعرض السعرات الحرارية لكل وجبة أو مشروب بوحدة السعرات الحرارية (كيلو كالوري)، على أن تشمل وسائل العرض كتيبات قوائم الطعام والقوائم الإلكترونية ولوحات العرض داخل المنشآت وأجهزة الطلب الذاتي وقوائم الطلب من السيارة، إضافة إلى المحتوى الترويجي والمنشورات.

وتتضمن السياسة توفير معلومات مرجعية عن متوسط الاستهلاك اليومي من السعرات الحرارية للبالغين والأطفال، وإتاحة معلومات غذائية إضافية للمستهلكين عند الطلب، تشمل قيم المغذيات الكبرى. وتُستثنى من هذه المتطلبات خدمات تقديم الأطعمة والمشروبات المؤقتة التي تعمل لمدة تقل عن ستة أشهر، مثل المهرجانات والفعاليات.

واعتمدت السياسة خمس أدوات موحدة لحساب السعرات الحرارية، بهدف توحيد آليات الاحتساب والحد من التفاوت في النتائج، من بينها حاسبة السعرات الحرارية التابعة لبرنامج "صحي" في مركز أبوظبي للصحة العامة، والتي ستتاح مجاناً للمنشآت.

وطُورت السياسة بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، فيما تتولى سلطة أبوظبي للتسجيل، الذراع التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي والمعنية بتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، العمل على تطبيق المتطلبات بما يحقق التوازن بين نمو الأعمال وحماية حقوق المستهلكين وحقوق العلامات التجارية.

وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، إن التعاون مع "الحياة الصحية" يأتي في إطار توفير المعلومات التي تمكّن المستهلكين من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن خياراتهم الغذائية، مع إعطاء الأولوية لصحتهم وسلامتهم وجودة حياتهم.

وأضاف أن الشفافية تعزز ثقة المستهلكين، التي تمثل عاملاً أساسياً في استدامة نجاح قطاع الأعمال، مشيراً إلى أهمية رفع وعي المستهلكين بحقوقهم وتوفير بيئة تنظيمية متكاملة، وداعياً المنشآت العاملة في قطاع الأطعمة والمشروبات إلى توفير معلومات غذائية واضحة، ومؤكداً استمرار التعاون مع الجهات المعنية لدعم المنشآت خلال المرحلة الانتقالية.

من جانبه، قال سعادة الدكتور أحمد الخزرجي، المدير التنفيذي لـ"الحياة الصحية"، إن تناول الطعام خارج المنزل والاستعانة بخدمات التوصيل يشكلان جزءاً من الممارسات اليومية في أبوظبي، مشيراً إلى أن السياسة لا تستهدف تغيير الخيارات الشخصية للأفراد، وإنما تطوير المنظومة المحيطة بها، من خلال توفير المعلومات اللازمة عند اتخاذ القرار وتحسين البيئة التي تتم فيها الاختيارات الغذائية.

وأضاف أن التعاون مع الشركاء يهدف إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات الغذائية وتعزيز الشفافية وتهيئة بيئات غذائية تدعم تحقيق نتائج صحية أفضل على المدى الطويل، ضمن مجموعة من المبادرات التي تركز على جعل الخيارات الصحية أكثر سهولة.

وفي سياق إعداد السياسة، تعاونت "الحياة الصحية" مع مجموعة العلوم السلوكية في مكتب الشؤون التنموية بديوان الرئاسة، لإجراء بحث شمل أكثر من 5 آلاف مقيم في الدولة، بهدف تقييم أثر عرض السعرات الحرارية على الخيارات الغذائية ودوره في دعم اتخاذ القرارات المدروسة، إلى جانب دراسة سلوك المستهلكين وتفضيلاتهم.

وقالت رشا العطار، مديرة مجموعة العلوم السلوكية في مكتب الشؤون التنموية، إن نتائج البحث أظهرت أن عرض البيانات التغذوية يساعد الأفراد على اختيار وجبات صحية أكثر، ويمنحهم تصوراً أوضح عن كمية السعرات الحرارية في الوجبات التي يطلبونها، مشيرة إلى أن 94% من المشاركين أيدوا عرض معلومات السعرات الحرارية على قوائم الطعام.

وأضافت أن نتائج البحث وفرت أدلة مستندة إلى الواقع المحلي حول كيفية فهم الأفراد للمعلومات الغذائية وتفاعلهم معها، وأسهمت في توجيه تصميم المبادرة وآليات تطبيقها.

وتندرج السياسة ضمن مجموعة من المبادرات التي تنفذها "الحياة الصحية" بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحسين البيئة الغذائية في أبوظبي، وتشمل وضع معايير للعرض المسؤول للأغذية والمشروبات في متاجر السوبرماركت، وتنظيم الإعلان عن الأغذية والمشروبات عبر وسائل الإعلام الخارجية، وإعادة صياغة المنتجات الغذائية، وتوفير وجبات صحية في المدارس.

وتعتمد هذه المبادرات نهجاً متكاملاً للوقاية، يقوم على تنسيق الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص وأفراد المجتمع، وتطوير البيئات الغذائية بما يسهل الوصول إلى الخيارات الصحية ويدمجها في الممارسات اليومية.