لم يعد الاهتمام بالصحة يقتصر على تشخيص الأمراض وعلاجها بعد ظهور أعراضها، بل يتجه إلى رصد التغيرات البيولوجية والتنبؤ بالمخاطر قبل تطورها، بهدف إطالة سنوات العيش بصحة جيدة والحفاظ على القدرات الجسدية والذهنية والاستقلالية مع التقدم في العمر.

ويبرز طب الديمومة الصحية بوصفه نهجاً يجمع بين التقييم المبكر للمخاطر والتدخل الوقائي، مستفيداً من تطور التحاليل الطبية والأجهزة الذكية والذكاء الاصطناعي، مع ضرورة إثبات فاعلية هذه التقنيات في تحسين صحة الإنسان.

وفي هذا السياق، أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في فبراير 2026، خلال معرض الصحة العالمي في دبي، محور «العمر الصحي المديد»، الذي يوظف علوم الجينوم والطب التجديدي والذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن مخاطر الأمراض المزمنة، ووضع خطط وقائية تراعي الحالة الصحية لكل فرد.

ويعتمد المحور على تقدير العمر البيولوجي من خلال مؤشرات تشمل تخطيط القلب الكهربائي وعمر شبكية العين والالتهاب وأنماط المشي والحركة، إلى جانب برنامج «اطمئنان» لمتابعة المؤشرات الحيوية وتقديم توصيات وقائية مخصصة، وإعداد خطط صحية أسرية تعزز العادات اليومية السليمة، مع مراعاة الصحة النفسية والقدرات الذهنية.

وقالت الدكتورة كسينيا بوتوفا، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لعيادات متخصصة في الاستدامة العمرية، إن اهتمام كثير من الأشخاص بطب الديمومة الصحية يبدأ بمشكلة محددة، مثل الإرهاق المستمر أو زيادة الوزن أو ارتفاع الكوليسترول، قبل أن تتسع تساؤلاتهم إلى كيفية استعادة طاقتهم ولياقتهم والحفاظ على نشاطهم مع التقدم في العمر.

وأوضحت أن هذا النهج يقوم على فهم الحالة الصحية بصورة أعمق وتحديد المخاطر قبل تفاقمها، مشيرة إلى أن تكلفة البرامج الأكثر شمولاً قد تصل إلى 50 ألف درهم أو أكثر، بحسب الفحوص ومستوى الرعاية.

وشددت على ضرورة معرفة المريض الفائدة المتوقعة وكيفية قياسها، والإجابة عن ثلاثة أسئلة أساسية: ما حالته الصحية اليوم؟ وما المخاطر التي قد يواجهها؟ وما الخطوات التي يستطيع اتخاذها للحد منها؟

وأضافت أن الساعات والخواتم الذكية تتيح متابعة النوم والنشاط البدني ومدى تعافي الجسم بعد المجهود، وملاحظة أثر السفر والتوتر والرياضة في المؤشرات الحيوية.

وتشمل بعض البرامج فحوص القلب والأوعية الدموية والهرمونات والتمثيل الغذائي، وتحليل تكوين الجسم واللياقة البدنية والوظائف المعرفية، فيما ظهرت تطبيقات تستخدم الذكاء الاصطناعي للجمع بين تحليل البشرة وتقييم نشاط الدماغ عبر تخطيط كهربية الدماغ.

وتوقعت بوتوفا توسع استخدام الذكاء الاصطناعي التنبؤي والتقنيات العصبية وتقنية الأعضاء المعتمدة على الرقائق الإلكترونية خلال العقد المقبل.

من جانبها، أوضحت الدكتورة عائشة المنصوري، أخصائية طب الأسرة أن الأجهزة القابلة للارتداء تساعد على رصد التغيرات مقارنة بالمعدلات المعتادة لكل شخص، إذ تسجل الساعات الذكية وأجهزة تتبع اللياقة النبض والنشاط البدني وأنماط النوم، ويستطيع بعضها قياس الأكسجين في الدم ورصد مؤشرات محتملة لاضطراب نظم القلب.

وأشارت إلى أن تراكم القراءات قد يكشف ارتفاع النبض أثناء الراحة أو تغير النوم أو انخفاض النشاط اليومي، بما يساعد الشخص على وصف حالته للطبيب بصورة أدق.

ونصحت بطلب المشورة الطبية عند استمرار هذه التغيرات، خصوصاً إذا صاحبتها أعراض مثل التعب غير المعتاد أو الدوار أو ضيق التنفس أو الخفقان.

وأضافت أنه عند صدور تنبيه من الساعة باحتمال وجود رجفان أذيني، يُنصح بالاحتفاظ بالتنبيه أو تسجيل تخطيط القلب الكهربائي ومشاركته مع الطبيب لتحديد الحاجة إلى فحوص إضافية، حتى في غياب الأعراض. وأكدت أن ألم الصدر أو ضيق التنفس الشديد أو الإغماء يستدعي رعاية طبية فورية بصرف النظر عن قراءات الأجهزة.

بدوره، أوضح الدكتور ينال سلام، استشاري الطب الباطني، أن طب الديمومة الصحية يتجاوز الرعاية التقليدية التي تركز على علاج المرض بعد ظهوره، كما يمتد إلى ما هو أبعد من الطب الوقائي المعتاد، من خلال دراسة التغيرات البيولوجية المرتبطة بالتقدم في العمر، ووضع خطة صحية طويلة الأمد تراعي التاريخ المرضي والمؤشرات الصحية لكل شخص، بهدف الحفاظ على قدراته الجسدية والذهنية واستقلاليته.

وأشار إلى أن التقييم قد يشمل قياس ضغط الدم والسكر والدهون، وفحص البروتين الدهني (a) والأبوليبوبروتين (B) لدى الأشخاص المناسبين، وتقييم وظائف الكلى والكبد وفق عوامل الخطورة، إلى جانب تحديد فحوص الكشف المبكر عن السرطان بحسب العمر والتاريخ العائلي، والنظر في الحاجة إلى تقييم كثافة العظام والكتلة العضلية واللياقة القلبية والتنفسية.

من جانبه، ميّز الدكتور أحمد رضا خان، أخصائي الطب الباطني، بين طب الديمومة الصحية القائم على التخطيط طويل الأمد وتقييم المخاطر والتدخل المبكر، وبين العلاجات التي يحتاج إليها بعض المرضى بصورة مستمرة للسيطرة على أمراض قائمة.

وأوضح أن بعض الحالات تتطلب أدوية مدى الحياة، مثل الأنسولين لبعض مرضى السكري، والثيروكسين لمن يعانون قصور الغدة الدرقية، وأدوية خفض ضغط الدم للمصابين بارتفاعه المزمن، ومثبطات المناعة لبعض من خضعوا لزراعة أعضاء، محذراً من أن التوقف عنها قد يؤدي إلى عودة المرض أو فقدان السيطرة عليه وتدهور الحالة الصحية.

وقال الدكتور هشام طايل، استشاري القلب التداخلي، إن الوقاية من مضاعفات أمراض القلب تبدأ باكتشاف عوامل الخطورة، وفي مقدمتها ارتفاع الكوليسترول والسكري والسمنة وقلة النشاط البدني.

ويعتمد الطبيب في تقييم الحالة على قياسات ضغط الدم والوزن ومحيط الخصر، وتحاليل الدهون والسكر التراكمي عند الحاجة، فضلاً عن التاريخ العائلي والتدخين ومستوى النشاط البدني.

وأوضح أن قياس الكالسيوم في الشرايين التاجية قد يوفر معلومات إضافية لتقدير مستوى الخطورة لدى بعض الأشخاص، عندما يحتاج الطبيب إلى مؤشرات تساعده على اتخاذ قرار علاجي. لكنه حذر من التوسع في طلب الفحوص دون مبرر طبي، إذ قد تؤدي النتائج الإيجابية الخاطئة إلى إثارة قلق الأصحاء وإخضاعهم لمزيد من الفحوص والتدخلات غير الضرورية.

وأكد أن الإجراءات الأكثر فاعلية للوقاية تشمل الإقلاع عن التدخين والنشاط البدني المنتظم والغذاء الصحي وضبط ضغط الدم والكوليسترول والسكري، واستخدام الأدوية الوقائية عندما تستدعي الحالة ذلك.

ورأت الدكتورة نانسي لبيب، طبيبة الأمراض الجلدية، أن فهم التقدم في العمر يتطلب النظر إلى تفاعل الوراثة والبيئة ونمط الحياة، بما يشمل صحة القلب والتمثيل الغذائي وجودة النوم والتغذية والنشاط البدني والصحة النفسية.

وأوضحت أن الهدف العملي لطب الديمومة الصحية هو مساعدة الإنسان على الاحتفاظ بقدراته الجسدية والعقلية خلال سنوات عمره، عبر تقييمات دورية ورعاية تناسب احتياجاته، دون تقديم وعود بإيقاف الشيخوخة أو إطالة العمر.

وأشارت إلى أن القدرة على الحركة ومواصلة الأنشطة اليومية باستقلالية تمثلان من أبرز مؤشرات جودة الحياة مع التقدم في السن، لافتة إلى أهمية تمارين القوة للحفاظ على العضلات والتمارين القلبية الوعائية لدعم صحة القلب، إلى جانب النوم الكافي والتحكم في التوتر وتجنب التبغ.