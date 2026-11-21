



•مينوباتش: لصقة أسبوعية للعلاج الهرموني خلال سن اليأس

•ميكسار فيبور: جهاز قابل للارتداء يحمي العمال من الإجهاد الحراري

•أونا: نظام ذكي لدعم الأمهات أثناء الرضاعة الطبيعية

•ستاسيس: جهاز ضغط آلي للسيطرة السريعة على النزيف الحاد





لم تعد الابتكارات الطبية الحديثة تقتصر على اكتشاف أدوية جديدة، بل باتت تشمل إعادة التفكير في الطريقة التي تصل بها العلاجات إلى المرضى، وكيفية جعل الرعاية الصحية أكثر دقة وسهولة وملاءمة لاحتياجات الإنسان اليومية.

فمن اللقاحات الجينية والعلاج الهرموني إلى حماية العاملين في البيئات القاسية وإنقاذ المصابين في حالات الطوارئ، تتجه الأبحاث الطبية اليوم نحو تطوير حلول لا تكتفي بعلاج المرض، بل تسعى إلى تحسين تجربة العلاج نفسها وتعزيز جودة الحياة.

وتعكس هذه الرؤية مجموعة من المشاريع المشاركة في معرض «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية» ضمن منصة التجارب والابتكارات في أسبوع دبي للمستقبل 2026، حيث يقدم باحثون وطلبة من جامعات عالمية نماذج جديدة للعلاجات والرعاية الصحية، تجمع بين التقنيات الحيوية والهندسة الطبية والتصميم الإنساني لتطوير حلول أكثر فاعلية واستدامة وسهولة في الاستخدام.

التقاء الابتكار الطبي بالاستدامة البيئية

يمثل مشروع غرين ليبيدز (Green Lipids)، الذي طوره باحثون من جامعة ويتواترسراند في جنوب أفريقيا، مثالاً على التقاء الابتكار الطبي بالاستدامة البيئية. ويعالج المشروع تحدياً مهماً يواجه صناعة اللقاحات والعلاجات الجينية الحديثة، والمتمثل في ارتفاع تكلفة الدهون المتخصصة المستخدمة لنقل الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA) إلى الخلايا.

ويعتمد المشروع على تحويل سائل قشور الكاجو، وهو منتج ثانوي زراعي غالباً ما يُهدر إلى دهون حيوية قابلة للتأين يمكن استخدامها ضمن أنظمة الجسيمات النانوية الحالية. وأظهرت الدراسات المخبرية والتجارب الأولية نتائج مشابهة للبدائل التجارية المستخدمة حالياً.

وتكمن أهمية المشروع في قدرته على خفض تكلفة إنتاج اللقاحات والأدوية الجينية وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، بما قد يسهم في توسيع الوصول إلى العلاجات المتقدمة في الدول النامية والأسواق التي تعاني من محدودية الوصول إلى التقنيات الدوائية الحديثة.

علاج هرموني أكثر مرونة

تعاني ملايين النساء حول العالم من أعراض مرحلة سن اليأس، التي قد تؤثر بشكل مباشر في الصحة وجودة الحياة والقدرة على أداء الأنشطة اليومية. ورغم توافر علاجات هرمونية متعددة، فإن كثيراً منها يتطلب استخدام أكثر من منتج أو لا يوفر مرونة كافية في الجرعات.

ومن هنا جاء مشروع مينوباتش (MenoPatch) الذي طوره باحثون من جامعة إلينوي في أوربانا شامبين في الولايات المتحدة. وتعتمد التقنية على لصقة حيوية قابلة للتحلل تُستخدم مرة واحدة أسبوعياً وتوفر جرعات مخصصة من هرمونات متعددة عبر خزان هلامي دقيق.

وإذا أثبتت الاختبارات المستقبلية مستويات السلامة والفاعلية المطلوبة، فقد تساهم هذه التقنية في تبسيط العلاج الهرموني، وتحسين الالتزام بالعلاج، وتقليل النفايات الناتجة عن الاستبدال المتكرر للمنتجات الطبية التقليدية.

متابعة سلامة العاملين في الوقت الحقيقي

في عالم يشهد ارتفاعاً متزايداً في درجات الحرارة، أصبحت سلامة العاملين في مواقع البناء والمرافق الصناعية والبيئات الخارجية تحدياً صحياً متصاعداً. ويهدف مشروع ميكسار فيبور (Mexar Vapor) الذي طوره باحثون من جامعة بنسلفانيا الأمريكية إلى توفير حماية أفضل للعاملين المعرضين للإجهاد الحراري.

ويتكون النظام من جهاز تبريد نشط يُرتدى حول الرقبة ويعمل على خفض درجة حرارة الجلد وتقليل الإجهاد الحراري أثناء أداء الأعمال الشاقة. كما يتضمن نظام مراقبة يوفر تنبيهات فورية حول مستويات التعرض للحرارة، ويسمح لجهات العمل بمتابعة سلامة العاملين في الوقت الحقيقي.

وقد خضع الابتكار للاختبار مع عمال إنشاءات يعملون في ظروف حارة ورطبة، وأظهر إمكانات واعدة في الحد من مخاطر الإجهاد الحراري وتعزيز السلامة والإنتاجية في مواقع العمل.

تحسين جودة الحياة والراحة الجسدية والنفسية للمستخدمين

يركز مشروع أونا (ONA)، الذي طورته باحثة من جامعة إسطنبول بيلغي في تركيا، على واحدة من أكثر المراحل أهمية في حياة الأم والطفل، وهي مرحلة الرضاعة الطبيعية. وتواجه الكثير من الأمهات خلال هذه المرحلة تغيرات مستمرة والشعور بالامتلاء والانزعاج والإجهاد العضلي، في حين لا توفر المنتجات التقليدية مرونة كافية للتكيف مع هذه التغيرات.

ويقدم أونا نظاماً قابلاً للتخصيص يجمع بين وسائد حرارية قابلة للإزالة ووحدة قابلة للارتداء. ويتيح النظام للأم التحكم بدرجات الدعم والراحة وفق احتياجاتها اليومية عبر وحدة تحكم محمولة.

ويعكس المشروع توجهاً متنامياً في الرعاية الصحية يركز على تحسين جودة الحياة والراحة الجسدية والنفسية للمستخدمين، وليس فقط معالجة المشكلات الطبية التقليدية.

دقائق قد تنقذ الحياة

يظل النزيف الحاد أحد أكثر أسباب الوفاة التي يمكن الوقاية منها في حالات الطوارئ والإصابات الخطيرة. وفي كثير من الحالات تعتمد فرص النجاة على مدى سرعة السيطرة على النزيف قبل وصول المصاب إلى المستشفى.

ولهذا طور باحثون من جامعة توركو في فنلندا مشروع ستاسيس (STASYS)، وهو نظام ضغط آلي مصمم للسيطرة السريعة والآمنة على النزيف الحاد في الأطراف. ويُلف الجهاز حول الذراع أو الساق المصابة ويطبق ضغطاً دائرياً قابلاً للتعديل، مع نظام مدمج لمراقبة الضغط وتنظيمه بصورة مستمرة.

ويتميز النظام بوحدة تحكم قابلة لإعادة الاستخدام مع جزء مخصص للتلامس مع الجرح يمكن استبداله لأسباب صحية، كما تم تصميمه ليتوافق مع إجراءات الإسعاف الميداني البسيطة بحيث يمكن استخدامه من قبل فرق الاستجابة أو حتى المدنيين المدربين.

العلاج من منظور جديد

ورغم اختلاف المجالات التي تنتمي إليها هذه المشاريع، من اللقاحات الجينية والعلاج الهرموني إلى التبريد القابل للارتداء والرعاية الداعمة والإسعاف الطارئ، فإنها تتشارك رؤية واحدة، وهي جعل الرعاية الصحية أكثر قرباً من الإنسان وأكثر قدرة على التكيف مع احتياجاته الفردية.

ومن خلال مشاركتها في معرض «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية» ضمن منصة التجارب والابتكارات في أسبوع دبي للمستقبل 2026، تقدم هذه المشاريع لمحة عن مستقبل تتجاوز فيه العلاجات حدود المستشفيات والمختبرات، لتصبح أكثر تخصيصاً واستدامة وسهولة في الوصول، بما يعزز جودة الحياة ويمنح المرضى والأفراد أدوات أفضل للحفاظ على صحتهم ورفاههم.