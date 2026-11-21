•بيو إيج أو إس: برنامج يحسن تقدير العمر البيولوجي ويحد انحياز النماذج الطبية

•أوريڤا: المؤشرات الحيوية المتقدمة للكشف المبكر عن الأمراض





لسنوات طويلة اعتمد الطب على ما يظهر للمريض من أعراض وما تكشفه الفحوص بعد ظهور المشكلات الصحية، أما اليوم، فيتجه الباحثون حول العالم نحو مرحلة جديدة من الرعاية الصحية تقوم على التنبؤ المبكر، وفهم المؤشرات الحيوية قبل تفاقم الحالات، وتوفير تشخيص أكثر دقة وشخصية لكل مريض.

ويبرز هذا التوجه بوضوح في أسبوع دبي للمستقبل 2026، الذي يجمع تحت شعار «لأجل إنسان المستقبل» نخبة من الباحثين والمبتكرين لاستعراض أحدث الحلول القادرة على تحسين جودة الحياة وتعزيز الرعاية الصحية. ومن خلال منصاته الثماني الرئيسة، يتيح الأسبوع مساحة لتحويل الاكتشافات العلمية إلى تطبيقات عملية قابلة للاستخدام في المستشفيات والمراكز البحثية والأنظمة الصحية المستقبلية.

وضمن منصة التجارب والابتكارات، إحدى المنصات الثماني الرئيسة في أسبوع دبي للمستقبل، يحتضن معرض «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية» مئة مشروع مبتكر تم اختيارها من بين آلاف المشاركات المقدمة من جامعات ومؤسسات أكاديمية من أكثر من 120 دولة، ويقدم المعرض نافذة على مستقبل التشخيص والرعاية الصحية، حيث تتلاقى العلوم الطبية مع الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والتقنيات الحيوية لإنتاج أدوات أكثر قدرة على فهم الجسم البشري والاستجابة لاحتياجاته.

من التشخيص إلى التنبؤ

ومن بين المشاريع المشاركة في محور تشخيص الحالات الصحية، تبرز ابتكارات تسعى إلى تجاوز حدود الطب التقليدي، سواء من خلال تحليل العرق للكشف عن قدرة الجسم على التحمّل والتعافي، أو عبر تحسين دقة تقدير العمر البيولوجي، أو من خلال تطوير أدوات جديدة للكشف المبكر عن المؤشرات المرضية.

حيث تسلط هذه المشاريع الضوء على مستقبل تتداخل فيه العلوم الطبية مع الذكاء الاصطناعي وأدوات التحليل الحيوي المتقدم، لتصبح الرعاية الصحية أكثر دقة وتخصيصاً وقدرة على حماية الإنسان قبل المرض لا بعده.

ورغم اختلاف المقاربات التي تعتمدها هذه المشاريع، فإنها تشترك في هدف واحد يتمثل في الانتقال بالرعاية الصحية من رد الفعل إلى التنبؤ المبكر، فبدلاً من انتظار ظهور المضاعفات، تسعى هذه الابتكارات إلى تزويد الأطباء والباحثين بأدوات تساعدهم على فهم ما يحدث داخل الجسم قبل أن يتحول إلى مشكلة صحية معقدة.

قراءة قدرة الجسم على التحمّل

طوّر باحثون من المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ في سويسرا مشروع إيج رِزِست (Age Resist) لمعالجة تحدٍ يواجه الأطباء يومياً، وهو صعوبة التنبؤ بقدرة المرضى على تحمّل الإجهاد البدني والتعافي منه، وخصوصاً قبل العمليات الجراحية أو بعدها.

ورغم أن شخصين قد يكونان في العمر نفسه ويتمتعان بحالة صحية متقاربة ظاهرياً، فإن استجابة أجسادهما للإجهاد أو للجراحة قد تختلف بصورة كبيرة، وللتعامل مع هذه المشكلة، طور الفريق جهازاً قابلاً للارتداء يجمع بيانات من العرق ومؤشرات حيوية أخرى لرسم صورة أكثر دقة عن الحالة الفزيولوجية للجسم.

وتُحلل هذه البيانات باستخدام تقنيات تعلم الآلة، التي تدرس التغيرات المستمرة في المؤشرات الحيوية وتقدّر قدرة الجسم على التحمّل والتعافي. ويمكن لهذه المعلومات أن تساعد الأطباء على تحديد المرضى الأكثر عرضة للمضاعفات، وتخصيص خطط العلاج والرعاية وفق احتياجات كل مريض، والتنبؤ بمسار التعافي قبل بدء التدخل الطبي.

تقديرات أكثر عدالة للعمر البيولوجي

في السنوات الأخيرة، أصبح العمر البيولوجي أحد أكثر المؤشرات استخداماً لفهم الشيخوخة وصحة الإنسان، إذ يحاول قياس حالة الجسم الفعلية بغض النظر عن العمر المسجل في الأوراق الرسمية، لكن هذه النماذج لا تكون دقيقة دائماً، لأنها غالباً ما تعتمد على قواعد بيانات لا تمثل جميع الفئات السكانية بالشكل الكافي.

ولمعالجة هذا التحدي، طوّرت الباحثة زهرة عظيم من جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة مشروع بيو إيج أو إس (Bio Age OS)، الذي يهدف إلى تحسين دقة تقديرات العمر البيولوجي وزيادة موثوقيتها لدى فئات قد لا تكون ممثلة بصورة كافية في النماذج الحالية، مثل النساء الحوامل أو بعض المجموعات السكانية المختلفة.

ويعمل المشروع من خلال إضافة طبقة ذكية لإعادة معايرة النماذج المستخدمة حالياً، بحيث تحدد الأنماط المرتبطة بكل فئة سكانية وتصحح النتائج باستخدام أساليب إحصائية واضحة وقابلة للتفسير. كما يتيح التطبيق الإلكتروني والواجهة البرمجية الخاصة بالمشروع عرض درجة عدم اليقين في النتائج، ما يمنح الباحثين والأطباء فهماً أكثر دقة للمعطيات المتاحة.

وتكمن أهمية المشروع في أنه لا يطوّر نموذجاً جديداً فقط بل يحسن النماذج الموجودة، ويسهم في جعل أبحاث الشيخوخة والتجارب السريرية أكثر إنصافاً ودقة وشمولية لمختلف الفئات.

اكتشاف المرض قبل ظهور أعراضه

يمثل مشروع أوريڤا اتجاهاً متنامياً في الرعاية الصحية يسعى إلى نقل التشخيص من مرحلة اكتشاف المرض بعد ظهوره إلى مرحلة رصد المؤشرات الحيوية المبكرة التي تسبق تطوره، ويعكس هذا التوجه أحد أهم التحولات الجارية حالياً في علوم التشخيص، حيث تتزايد أهمية أدوات الكشف المبكر والتحليل الدقيق للبيانات البيولوجية في تحسين النتائج العلاجية وتقليل كلفة الرعاية الصحية.