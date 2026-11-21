اختتم المعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومؤسسة «موندو سانو»، جلسات نقاش متخصصة استمرت يومين في أبوظبي، بمشاركة خبراء دوليين، لبحث تطوير نهج متكامل للقضاء على الملاريا والأمراض المدارية المهملة، بدلاً من التعامل مع كل مرض بصورة منفصلة.

وناقش المشاركون سبل تعزيز التنسيق بين البرامج الصحية، والاستفادة من الخبرات المتخصصة في مجالات الترصد الصحي وإتاحة الأدوية والمستلزمات وتقديم الخدمات، إلى جانب متطلبات التمويل والتنفيذ والشراكات اللازمة لتطبيق هذه النُهج. ومن المتوقع أن تسهم مخرجات الجلسات في دعم إعداد إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن القضاء على أمراض متعددة.

وقالت الدكتورة فريدة الحوسني، الرئيس التنفيذي للمعهد، إن القضاء على الأمراض يتطلب تبادل الخبرات والدروس المستفادة بين الدول والبرامج الصحية، مع الحفاظ على التخصص في التعامل مع كل مرض، مشيرة إلى أن الجلسات أتاحت بحث سبل توظيف هذه الخبرات لتسريع التقدم نحو أهداف القضاء على الأمراض، بما يتناسب مع احتياجات الأنظمة الصحية المختلفة.

وأكدت أهمية التعاون مع منظمة الصحة العالمية ومؤسسة «موندو سانو» لربط الخبرات الإقليمية بتطوير نُهج قابلة للتطبيق في سياقات صحية متنوعة.

من جانبه، قال الدكتور مارو أريغاوي ويلديداويت، رئيس وحدة مكافحة النواقل والأمراض والقضاء عليها عبر القطاعات، التابعة لإدارة الملاريا والأمراض المدارية المهملة في منظمة الصحة العالمية، إن النهج المتكامل لا ينتقص من أهمية التخصص في التعامل مع كل مرض، بل يتيح توظيف الخبرات بكفاءة كبرى، مؤكداً أهمية تبادل التجارب لبناء قاعدة أدلة تدعم تطوير هذه النُهج وتطبيقها. وأضاف أن المنظمة تعمل على تحويل الدروس المستفادة إلى إرشادات عملية تساعد الدول على تحقيق أهدافها.

وقالت الدكتورة مارينا غولد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «موندو سانو»، إن الجلسات جمعت الجهات المعنية والخبرات الميدانية والمعرفة المتخصصة ورؤى المنظمات الدولية، بما يعزز التنسيق وتكامل الجهود ويسرّع التقدم نحو القضاء على الأمراض، مشيرة إلى أهمية مواصلة الحوار والبناء على مخرجاته.

واستعرض المشاركون تجارب ومبادرات من أفريقيا وإقليم شرق المتوسط وجنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ والأمريكتين، وبحثوا فرص توسيع التعاون وتطبيق النُهج المتكاملة بما يتناسب مع احتياجات الدول وأنظمتها الصحية.