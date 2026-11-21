

ناقشت جلسة حوارية ضمن فعاليات أسبوع دبي للمستقبل 2026، عنوانها "ما الذي لا نقيسه بعد في أجسامنا؟"، دور البيانات والمؤشرات الحيوية في تطوير مستقبل الرعاية الصحية، والانتقال نحو خدمات طبية أكثر تخصيصاً وقدرة على التنبؤ بالاحتياجات الصحية للأفراد، بما يراعي الاختلافات البيولوجية بين الأشخاص ويعزز فعالية القرارات الطبية.

وشاركت في الجلسة كيارا ساوبر، الرئيسة التنفيذية لشركة إنكورا هيلث، ومنى تهلك، الرئيسة التنفيذية للشؤون الطبية ونائبة وكيل الجامعة في دبي الصحية، وأدارت الحوار زهرة صادق، من مؤسسة إمباكت غيت غلوبال.

وتناولت الجلسة أهمية البيانات الصحية المتعلقة بالمرأة، وإمكانات المراقبة المستمرة للمؤشرات الحيوية، وضرورة مراعاة الفروق الفردية بين الأجسام عند تطوير الحلول الطبية، في ظل التحول المتسارع نحو أنظمة رعاية صحية تعتمد بصورة متزايدة على البيانات والتقنيات الذكية.

صحة المرأة

وسلطت منى تهلك الضوء على الفجوات التاريخية في البيانات الطبية المتعلقة بالمرأة، مشيرة إلى أن كثيراً من الممارسات الطبية، منها تحديد الجرعات الدوائية، استندت لسنوات طويلة إلى بيانات مستمدة من الرجال، قبل أن تبدأ مشاركة النساء في التجارب السريرية تحظى بالاهتمام اللازم.

وأكدت تهلك أن الاستفادة الفعلية من البيانات الحيوية في الممارسة الطبية تتطلب قياسات دقيقة وموثوقة وخاضعة للتحقق العلمي، مع ضمان إمكانية دمجها بصورة فعالة في السجلات الصحية الإلكترونية، بما يساعد الأطباء على اتخاذ قرارات علاجية تستند إلى معلومات موثوقة.

من جانبها، أكدت كيارا ساوبر أن التحدي لا يكمن في جمع المزيد من البيانات الصحية فحسب، بل في فهم الغاية من جمعها وكيفية توظيفها بصورة صحيحة لاتخاذ قرارات مفيدة للأفراد.

وقالت ساوبر: "علينا أن نطرح سؤالاً بسيطاً: لماذا نريد معرفة هذه المعلومات؟ هل لأننا لا نشعر بأننا بصحة جيدة؟ أم لأننا نسعى إلى تحسين أدائنا الصحي؟ أم نجرب تقنيات تحسين وظائف الجسم؟ أم نخطط للإنجاب؟ علينا أن نفهم السبب، لأن لدينا ما يكفي من البيانات في الوقت الراهن، وما نحتاج إليه هو فهم كيفية توظيفها بفعالية وكفاءة لاتخاذ القرارات".

وتطرقت ساوبر إلى محدودية بعض التقنيات القابلة للارتداء التي تعتمد على مؤشرات صحية عامة مستمدة من مجموعات سكانية واسعة، بدلاً من مراعاة الأنماط البيولوجية الخاصة بكل فرد.

واستناداً إلى تجربتها في تطوير تقنيات المراقبة المستمرة للمؤشرات الحيوية، حذرت من الاعتماد على التفسيرات الصحية التي يقدمها الذكاء الاصطناعي دون فهم الأسس البحثية السريرية ومجموعات البيانات التي تستند إليها هذه التفسيرات.

وأكدت مناقشات الجلسة أن بناء فهم أكثر عمقاً لجسم الإنسان، بالاستفادة من بيانات صحية أكثر ثراءً ودقة، يمكن أن يسهم في إعادة تشكيل مستقبل الرعاية الصحية، والانتقال نحو نماذج علاجية ووقائية تتمحور حول الاحتياجات والخصائص الفردية لكل شخص.