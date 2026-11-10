جامعة الخليج الطبية تحتفل بمرور 28 عامًا: أطفال ولدوا في مستشفى ثومبي، وتخرجوا من جامعة الخليج الطبية

احتفلت جامعة الخليج الطبية (GMU) اليوم بمرور 28 عامًا على تأسيسها، في احتفالية روت قصتها من خلال الوجوه بدلاً من الأرقام. وقد جمع هذا الحدث، بقيادة الضيف الرئيسي للحفل الدكتور ثومبي محي الدين ، الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي، وأعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعة والطلاب والخريجين.
وفي كلمته بهذه المناسبة، قال الدكتور ثومبي محي الدين، الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي: "حين أنظر إلى هذه القاعة اليوم، أرى طلاباً وُلدوا في مستشفياتنا، وخريجين اختاروا العودة للعمل معنا، وأبناءهم ينهلون العلم في قاعاتنا الدراسية. لقد شيدنا هذا الصرح من أجل المنطقة ومن أجل العالم، وما زلنا في بداية الطريق. أشكر الله عز وجل، وحكام هذا البلد المعطاء، وفريقي المتميز، وعائلتي التي وقفت بجانبي في كل مراحل هذه المسيرة".
من جانبه، ألقى الأستاذ الدكتور ماندا فينكاترامانا، مدير جامعة الخليج الطبية، كلمة أمام الحضور قال فيها: "تعكس مسيرة جامعة الخليج الطبية على مدار 28 عاماً التزاماً راسخاً ومستديماً بالتميز في مجالات التعليم الطبي، والبحث العلمي، والرعاية الصحية، والابتكار. ومع ما حققته الجامعة من إنجازات واضحة في الحصول على العديد من الاعتمادات الدولية، والتصنيفات العالمية، والتوسع الأكاديمي والبحثي، تواصل الجامعة تعزيز حضورها العالمي والمضي قدماً في تحقيق رؤيتها في تشكيل مستقبل التعليم والممارسة في مجال الرعاية الصحية. وأهدي هذا النجاح لجميع أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب. فما زال الأفضل لم يأتِ بعد". وعقب كلماته هذه ، كرّم رئيس المجموعة ومدير الجامعة الأعضاء المنتخبين المنضمين حديثاً للمجلس التنفيذي للطلاب.
وتأتي هذه الذكرى لتتوج عاماً يُعد الأبرز في تاريخ الجامعة من حيث الاعتراف الدولي والتصنيف العالمي؛ إذ أدرجت الجامعة لأول مرة في تصنيف "تايمز للتعليم العالي" (THE) لجامعات العالم لعام 2027 حيث أدرجت ضمن الفئة (1001-1200)، وحققت المركز الأول عالمياً في التنوع والآفاق الدولية (International Outlook). وحصلت الجامعة على 99.4 نقطة لتسجل بذلك أعلى درجة بين 2,297 جامعة من 118 دولة وإقليماً، لتكون بذلك الجامعة التخصصية الوحيدة في مجال الطب والعلوم الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن هذه النسخة من التصنيف.
كما احتلت الجامعة المرتبة 125 في ظهورها الأول بتصنيف " QS" لجامعات المنطقة العربية لعام 2027، وتصدرت المرتبة الأولى عربياً في نسبة الطلاب الدوليين. ودخلت كلية الصيدلة بالجامعة تصنيف " QS" العالمي للجامعات حسب التخصص لعام 2026 ضمن الفئة (351-400) في تخصص الصيدلة وعلم الأدوية، لتكون ضمن خمس جامعات فقط في دولة الإمارات صنفت في هذا التخصص. إضافة إلى ذلك، احتلت الجامعة المرتبة 88 في تصنيف "تايمز للتعليم العالي" للجامعات العربية لعام 2027. وفي يونيو 2026، نالت الجامعة الاعتماد المؤسسي الكامل من وكالة ضمان الجودة للتعليم العالي (QAA) في المملكة المتحدة، وهو اعتماد ممتد حتى عام 2031، حيث استوفت كافة المعايير والإرشادات الأوروبية العشرة دون أي شروط.
وبعد مرور ثمانية وعشرين عاماً، تروي الأرقام والإحصاءات قصة المسيرة الناجحة ذاتها التي تجسدها وجوه الحاضرين على المنصة؛ إذ تضم الجامعة اليوم سبع كليات و45 برنامجاً أكاديمياً معتمداً، و يدرس فيها طلاب ينتسبون لأكثر من 117 جنسية، بينما تنتمي هيئتها التدريسية إلى 56 دولة. وتخرّج منها أكثر من 5,000 خريج يعملون في مختلف المنظومات الصحية حول العالم. وتقف خلف هذا النجاح المنظومة الصحية الأكاديمية لمجموعة ثومبي، والتي تضم سبعة مستشفيات أكاديمية بسعة تتجاوز 3,100 سرير تدريبي، وشراكات مع أكثر من 75 جامعة دولية، إلى جانب حصولها على الاعتماد الدولي للمؤسسات من اللجنة الدولية المشتركة (JCI Enterprise Accreditation)، وهو إنجاز كانت منظومة "ثومبي للرعاية الصحية" الأولى في دولة الإمارات وواحدة من خمس مجموعات فقط على مستوى العالم تحصل عليه. كما قدم مستشفى ثومبي الجامعي، وهو أكبر مستشفى أكاديمي خاص في المنطقة، خدماته العلاجية لمرضى ينتمون لأكثر من 175 جنسية.
تأسست جامعة الخليج الطبية بعجمان عام 1998 على يد مجموعة ثومبي. وتقدم الجامعة برامج أكاديمية متنوعة في مجالات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والعلوم الصحية، والإدارة والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، والطب البيطري، مع توفير التدريب السريري من خلال المنظومة الصحية الأكاديمية لمجموعة ثومبي، بما في ذلك مستشفى ثومبي الجامعي.
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: gmu.ac.ae.