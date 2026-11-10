جامعة الخليج الطبية تحتفل بمرور 28 عامًا: أطفال ولدوا في مستشفى ثومبي، وتخرجوا من جامعة الخليج الطبية





احتفلت جامعة الخليج الطبية‎ (GMU) ‎اليوم بمرور 28 عامًا على تأسيسها، في احتفالية ‏روت قصتها من خلال الوجوه بدلاً من الأرقام. وقد جمع هذا الحدث، بقيادة الضيف الرئيسي للحفل الدكتور ثومبي محي الدين ‏، الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي، وأعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعة والطلاب والخريجين‎.‎

وفي كلمته بهذه المناسبة، قال الدكتور ثومبي محي الدين، الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي: "حين أنظر إلى هذه القاعة ‏اليوم، أرى طلاباً وُلدوا في مستشفياتنا، وخريجين اختاروا العودة للعمل معنا، وأبناءهم ينهلون العلم في قاعاتنا الدراسية. لقد ‏شيدنا هذا الصرح من أجل المنطقة ومن أجل العالم، وما زلنا في بداية الطريق. أشكر الله عز وجل، وحكام هذا البلد المعطاء، ‏وفريقي المتميز، وعائلتي التي وقفت بجانبي في كل مراحل هذه المسيرة".

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من جانبه، ألقى الأستاذ الدكتور ماندا فينكاترامانا، مدير جامعة الخليج الطبية، كلمة أمام الحضور قال فيها: "تعكس مسيرة ‏جامعة الخليج الطبية على مدار 28 عاماً التزاماً راسخاً ومستديماً بالتميز في مجالات التعليم الطبي، والبحث العلمي، والرعاية ‏الصحية، والابتكار. ومع ما حققته الجامعة من إنجازات واضحة في الحصول على العديد من الاعتمادات الدولية، والتصنيفات ‏العالمية، والتوسع الأكاديمي والبحثي، تواصل الجامعة تعزيز حضورها العالمي والمضي قدماً في تحقيق رؤيتها في تشكيل ‏مستقبل التعليم والممارسة في مجال الرعاية الصحية. وأهدي هذا النجاح لجميع أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب. ‏فما زال الأفضل لم يأتِ بعد". وعقب كلماته هذه ، كرّم رئيس المجموعة ومدير الجامعة الأعضاء المنتخبين المنضمين حديثاً ‏للمجلس التنفيذي للطلاب. ‏

وتأتي هذه الذكرى لتتوج عاماً يُعد الأبرز في تاريخ الجامعة من حيث الاعتراف الدولي والتصنيف العالمي؛ إذ أدرجت الجامعة ‏لأول مرة في تصنيف "تايمز للتعليم العالي" (‏THE‏) لجامعات العالم لعام 2027 حيث أدرجت ضمن الفئة (1001-1200)، ‏وحققت المركز الأول عالمياً في التنوع والآفاق الدولية (‏International Outlook‏). وحصلت الجامعة على 99.4 نقطة ‏لتسجل بذلك أعلى درجة بين 2,297 جامعة من 118 دولة وإقليماً، لتكون بذلك الجامعة التخصصية الوحيدة في مجال الطب ‏والعلوم الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن هذه النسخة من التصنيف. ‏

كما احتلت الجامعة المرتبة 125 في ظهورها الأول بتصنيف "‏‎ QS‏" لجامعات المنطقة العربية لعام 2027، وتصدرت المرتبة ‏الأولى عربياً في نسبة الطلاب الدوليين. ودخلت كلية الصيدلة بالجامعة تصنيف "‏‎ QS‏" العالمي للجامعات حسب التخصص ‏لعام 2026 ضمن الفئة (351-400) في تخصص الصيدلة وعلم الأدوية، لتكون ضمن خمس جامعات فقط في دولة الإمارات ‏صنفت في هذا التخصص. إضافة إلى ذلك، احتلت الجامعة المرتبة 88 في تصنيف "تايمز للتعليم العالي" للجامعات العربية ‏لعام 2027. وفي يونيو 2026، نالت الجامعة الاعتماد المؤسسي الكامل من وكالة ضمان الجودة للتعليم العالي (‏QAA‏) في ‏المملكة المتحدة، وهو اعتماد ممتد حتى عام 2031، حيث استوفت كافة المعايير والإرشادات الأوروبية العشرة دون أي ‏شروط. ‏

وبعد مرور ثمانية وعشرين عاماً، تروي الأرقام والإحصاءات قصة المسيرة الناجحة ذاتها التي تجسدها وجوه الحاضرين ‏على المنصة؛ إذ تضم الجامعة اليوم سبع كليات و45 برنامجاً أكاديمياً معتمداً، و يدرس فيها طلاب ينتسبون لأكثر من 117 ‏جنسية، بينما تنتمي هيئتها التدريسية إلى 56 دولة. وتخرّج منها أكثر من 5,000 خريج يعملون في مختلف المنظومات ‏الصحية حول العالم. وتقف خلف هذا النجاح المنظومة الصحية الأكاديمية لمجموعة ثومبي، والتي تضم سبعة مستشفيات ‏أكاديمية بسعة تتجاوز 3,100 سرير تدريبي، وشراكات مع أكثر من 75 جامعة دولية، إلى جانب حصولها على الاعتماد ‏الدولي للمؤسسات من اللجنة الدولية المشتركة (‏JCI Enterprise Accreditation‏)، وهو إنجاز كانت منظومة ‏‏"ثومبي للرعاية الصحية" الأولى في دولة الإمارات وواحدة من خمس مجموعات فقط على مستوى العالم تحصل عليه. كما ‏قدم مستشفى ثومبي الجامعي، وهو أكبر مستشفى أكاديمي خاص في المنطقة، خدماته العلاجية لمرضى ينتمون لأكثر من 175 ‏جنسية. ‏

تأسست جامعة الخليج الطبية بعجمان عام 1998 على يد مجموعة ثومبي. وتقدم الجامعة برامج أكاديمية متنوعة في مجالات ‏الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والعلوم الصحية، والإدارة والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، والطب ‏البيطري، مع توفير التدريب السريري من خلال المنظومة الصحية الأكاديمية لمجموعة ثومبي، بما في ذلك مستشفى ثومبي ‏الجامعي. ‏