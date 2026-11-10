المستشفى الأمريكي دبي يوسع أبحاث تصوير الثدي باستخدام تقنية QT المتقدمة للتصوير بالموجات فوق الصوتية

أعلن المستشفى الأمريكي دبي، الرائد إقليمياً في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتقدمة ودعم الابتكار والبحث الطبي، عن توسيع نطاق أبحاثه السريرية في مجال تصوير الثدي، من خلال إدخال تقنية التصوير المقطعي الكمي بالموجات فوق الصوتية "QT Ultrasound"، في خطوة تعكس التزامه بتطوير الممارسات الطبية القائمة على الأدلة العلمية، وتعزيز توظيف التقنيات المتقدمة في تشخيص أمراض الثدي ورعايتها.

وتعتمد هذه التقنية، الحاصلة على ترخيص تنظيمي من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA"، على الموجات فوق الصوتية الإرسالية لإنتاج صور ثلاثية الأبعاد لأنسجة الثدي، دون الحاجة إلى استخدام الإشعاع المؤين أو الضغط على الثدي، ما يتيح إمكانات إضافية لدراسة خصائص الأنسجة وتقييم التطبيقات السريرية للتصوير المتقدم.

وسيبدأ المستشفى الأمريكي دبي باستخدام تقنية "QT" في إطار الأنشطة البحثية بمعهد رعاية الثدي التابع له، لدراسة إمكاناتها بوصفها وسيلة تصوير مكملة للتصوير الشعاعي للثدي (الماموغرام)، الذي يظل الوسيلة الأساسية المعتمدة للفحص المبكر للكشف عن سرطان الثدي. ومن خلال البيانات التفصيلية التي توفرها التقنية حول خصائص أنسجة الثدي، يسعى المستشفى إلى استكشاف فرص تطوير أساليب التقييم والتشخيص التي تجمع بين تقنيات تصوير متعددة، بما يدعم اتخاذ القرارات السريرية المستندة إلى الأدلة العلمية، ويسهم في الارتقاء بجودة الرعاية المقدمة للمريضات.

ويأتي إدخال التقنية في إطار استراتيجية المستشفى الأمريكي دبي الرامية إلى تعزيز البحث الطبي والابتكار، ومواكبة التطورات في تقنيات تصوير الثدي، التي تؤدي دوراً محورياً في الكشف عن الأمراض وتقييمها وتوجيه القرارات العلاجية. كما يعكس حرص المستشفى على الاستثمار في الحلول الطبية المتقدمة ودراسة إمكانات توظيفها لتحسين دقة التقييم السريري وتجربة المريضات.

وتتميز تقنية "QT" باستخدام الموجات فوق الصوتية بدلاً من الإشعاع المؤين، دون الحاجة إلى حقن مواد التباين، كما لا تتطلب ضغط الثدي أثناء الفحص، حيث تُجرى عملية التصوير بينما تستلقي المريضة على طاولة مخصصة، مع غمر الثدي في ماء دافئ، بما يتيح إجراء الفحص في وضعية مريحة نسبياً، ويحد من الانزعاج المرتبط بالضغط المستخدم في بعض تقنيات التصوير التقليدية.

وتوفر التقنية صورًا ثلاثية الأبعاد لأنسجة الثدي من خلال عملية تصوير مؤتمتة، بما يتيح دراسة خصائص الأنسجة لدى فئات مختلفة من المريضات، بما في ذلك النساء ذوات أنسجة الثدي عالية الكثافة، والنساء اللواتي خضعن لعمليات تكبير الثدي باستخدام الغرسات. كما أن عدم اعتمادها على الإشعاع المؤين أو حقن مواد التباين، يتيح استخدامها خياراً إضافياً للتصوير في الحالات التي تستدعي ذلك وفق التقييم الطبي، مع استمرار الحاجة إلى تحديد دورها السريري استناداً إلى الأدلة العلمية المتاحة.

ويقدم معهد رعاية الثدي التابع للمستشفى الأمريكي دبي منظومة متكاملة من خدمات تشخيص أمراض الثدي وعلاجها، تجمع بين الخبرات الطبية المتخصصة والتقنيات المتقدمة، وتشمل الاستشارات الطبية، والتصوير التشخيصي، والتقييم المتخصص لأمراض الثدي، والاستشارات والفحوص الجينية، ومناقشة الحالات ضمن فرق طبية متعددة التخصصات، إلى جانب طب الأورام، والعلاج الإشعاعي، والجراحات المتقدمة، بما فيها جراحات ترميم الثدي والجراحة الروبوتية والإجراءات الجراحية طفيفة التوغل.

ويعكس تطوير قدرات المعهد التزام المستشفى الأمريكي دبي بتعزيز خدمات الرعاية الطبية التخصصية والمتقدمة في دولة الإمارات والمنطقة، من خلال الجمع بين الخبرات السريرية والبحث العلمي والتقنيات الحديثة، بما يدعم أولويات تطوير القطاع الصحي الوطني، ويسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للرعاية الصحية المتقدمة.

وقال ساتراجيت ميسرا، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «كيو تي إيميجينغ»: «يجسّد المستشفى الأمريكي دبي نموذج الشريك الطبي الذي نتطلع إلى التعاون معه مع دخولنا أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. فمن خلال معهد صحة الثدي الذي يجمع تخصصات طبية متعددة، وبرنامجه المتكامل لتصوير الثدي، يوفّر المستشفى بيئة مناسبة لتقييم تقنيتنا ضمن الممارسة السريرية.

ونهدف من خلال هذا التعاون إلى تعزيز الأدلة السريرية الداعمة للتقنية، وتوسيع نطاق التعاون مع الأطباء، وتمهيد الطريق لاعتمادها في مختلف أنحاء المنطقة. ورغم استمرار النزاع وما تشهده بعض مناطق الشرق الأوسط من اضطرابات جيوسياسية، نمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتنا التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي. وتعكس هذه الطلبية قوة شراكتنا الإقليمية مع شركة الناغي الطبية، وحرص مؤسسات الرعاية الصحية، وفي مقدمتها المستشفى الأمريكي دبي، على الارتقاء بتقنيات تصوير الثدي، حتى في ظل الظروف الصعبة».

وفي هذا السياق، قال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة المستشفى الأمريكي دبي: "يأتي إدخال تقنية QT في إطار التزامنا المستمر بتطوير حلول تصوير الثدي وتعزيز قدراتنا البحثية والتشخيصية، انطلاقاً من إدراكنا لأهمية التصوير الطبي الدقيق في الكشف عن أمراض الثدي وتقييمها، ودوره في دعم القرارات العلاجية وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمريضات. ونؤمن بأن الاستثمار في البحث الطبي والابتكار يشكل ركيزة أساسية لتطوير الممارسات السريرية وتوسيع آفاق الاستفادة من التقنيات الحديثة في الرعاية الصحية".

وأضاف بشارة: "ينطلق نهجنا في تبني الابتكار من تساؤل أساسي نضعه في صميم عملنا: كيف يمكننا توظيف التكنولوجيا لتقديم رعاية أفضل، وتحقيق نتائج علاجية أفضل، والارتقاء بتجربة المرضى؟ ومن هذا المنطلق، نواصل الاستثمار في التقنيات الطبية المتقدمة وتقييم تطبيقاتها وفق أسس علمية راسخة، ويجسد معهد رعاية الثدي هذا التوجه ضمن رؤيتنا الأوسع لتعزيز خدمات الرعاية الطبية التخصصية والمعقدة في دولة الإمارات، وتوفير رعاية متكاملة تتمحور حول احتياجات المرضى".