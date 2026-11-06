الإمارات أول دولة تعتمد علاجاً فموياً مبتكراً للبهاق

انطلقت اليوم في دبي، فعاليات المؤتمر العاشر لشعبة الأمراض الجلدية التابعة لجمعية الإمارات الطبية، بمشاركة أكثر من 500 طبيب ومتخصص من مختلف أنحاء العالم.

وقال الدكتور أيمن النعيم، رئيس جمعية الإمارات للأمراض الجلدية، ورئيس المؤتمر في كلمته خلال الافتتاح أن المؤتمر سيشهد حدثاً طبياً بارزاً يتمثل في الإعلان عن اعتماد وإطلاق علاج فموي مبتكر لمرض البهاق، حيث ستكون دولة الإمارات أول دولة في العالم تعتمد هذا العلاج، في إنجاز يعكس ريادتها العالمية في تبني أحدث الابتكارات الدوائية وتوفير العلاجات المتقدمة للمرضى، كما سيحتضن المؤتمر حفل الإطلاق الرسمي لهذا العلاج، إلى جانب الإعلان عن مجموعة من العلاجات الحديثة للأمراض الجلدية، بما فيها أحدث أجيال العلاجات البيولوجية للصدفية وغيرها، ما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار الطبي والدوائي.

ويسلط المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، الضوء على أحدث الابتكارات في طب الأمراض الجلدية، بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في طب الجلدية، والتصوير السريري، والأساليب العلاجية المبتكرة.

وأوضح الدكتور أيمن النعيم، أن المؤتمر يجمع نخبة من أطباء الجلدية والباحثين والخبراء وقادة القطاع من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، ضمن منصة علمية متخصصة تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات والارتقاء بالممارسات الطبية.

وأشار إلى أن المؤتمر يقدم هذا العام برنامجاً علمياً ثرياً ومتنوعاً، يتضمن محاضرات علمية متقدمة، وورش عمل تطبيقية، وعروضاً توضيحية مباشرة، إلى جانب جلسات تفاعلية لمناقشة الحالات السريرية، بما يسهم في مواكبة أحدث التطورات العلمية والتقنيات الحديثة في مجال الأمراض الجلدية.

وأوضح أن هدف المؤتمر يتمثل في تعزيز التعاون بين المتخصصين، وتبادل نتائج الأبحاث العلمية الرائدة، وتوفير منصة مستدامة للتطوير المهني المستمر ، سواء لأصحاب الخبرة الطويلة في الممارسة الطبية أو من هم في بداية مسيرتهم المهنية في تخصص الأمراض الجلدية، حيث يوفر المؤتمر فرصاً علمية وتعليمية تلبي تطلعات الجميع.

وقالت الدكتورة جواهر النقبي مسؤولة ملف دبي لاستضافة الكونغرس العالمي للأمراض الجلدية، أن دبي تقدمت بطلب رسمي لاستضافة الحدث الذي يتم تنظيمه على مستوى المدن عام 2031، مشيرة إلى أن هناك 5 مدن عالمية تتنافس بقوة لاستضافة الحدث منها مدريد، واسطنبول، والقاهرة، مؤكدة أن فرصة دبي تعتبر عالية جداً نظراً لمكانتها وما تتميز به من بنى تحتية.

وستغطي أجندة المؤتمر مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك شيخوخة الجلد، والاكزيما التي تعد من اكثر الامراض شيوعا ، وحب الشباب، وسرطان الجلد، والأمراض الجلدية المُعدية، والأمراض الجلدية الالتهابية ، بالإضافة إلى الابتكارات في طب الجلدية، بما يشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في طب الجلدية، والتصوير السريري، والأساليب العلاجية المبتكرة.