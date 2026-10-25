"الإسعاف الوطني" يستجيب لأكثر من 108 آلاف بلاغ خلال 9 أشهر

استقبل مركز اتصال الإسعاف التابع للإسعاف الوطني في الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، 260 ألفا و423 مكالمة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما استجابت الفرق الإسعافية لـ 108 آلاف و315 بلاغا، مقدمة الرعاية الطبية الطارئة لـ 87 ألفا و179 مريضا.

ويواصل الإسعاف الوطني الحفاظ على جاهزيته التامة على مدار الساعة للاستجابة للحالات الطبية الطارئة عبر رقم الطوارئ (998)، وذلك ضمن منظومة متكاملة للاستجابة للطوارئ في دولة الإمارات، تهدف إلى وضع صحة الإنسان في قمة الأولويات والمساهمة الفاعلة في تعزيز سلامة المجتمع.